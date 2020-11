AfD Gelsenkirchen ruft zur Demo gegen Corona-Maßnahmen auf

Gelsenkirchen. Gegen die Corona-Maßnahmen, für die Grundrechte: Die AfD Gelsenkirchen ruft für Samstag zu einer Demonstration in der Gelsenkirchener City auf.

Es soll eine Demonstration für die „Grundrechte und gegen überzogene Corona-Maßnahmen“ sein: Auf ihrer Facebook-Seite ruft die AfD Gelsenkirchen für Samstag, 7. November, zum Protest auf. Los gehen soll es um 11 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus. Geplant ist dann – so heißt es in dem Facebook-Post – ein Protestmarsch durch die Gelsenkirchener Innenstadt.

Seit 20 Oktober gilt eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen

Seit dem 20. Oktober gilt in Gelsenkirchen eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen rund um die Bahnhofstraße und die Hochstraße in Buer. Sie wurde ab dem 2. November auf weitere Bereiche in Schalke, Rotthausen, Erle, Horst und Resse ausgeweitet.

Auch in anderen Städten von NRW sind an diesem Samstag Protestzüge und Demonstrationen, unter anderem der „Querdenker“, geplant.