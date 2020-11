Ärger um ein Schild auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen-Buer

Ein Schild auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen-Buer erregt die Gemüter – nicht so sehr das Schild an sich, sondern vielmehr der Standort.

Für Marvin Titili ist das ein „Schildbürgerstreich“, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um das neue Schild, das seit einigen Tagen auf dem Buerschen Marktplatz steht. Titili betreibt einen Fischstand, und seitdem das neue Schild dort steht, muss er schauen, dass er als einer der ersten auf dem Markt ist, ansonsten bekommt er Schwierigkeiten beim Rangieren seines Wagens.

Das „Schild des Anstoßes“ ist eine Tafel, auf der zum einen darauf hingewiesen wird, dass das Parken auf dem Platz an Markttagen zwischen 5 und 15 Uhr verboten ist, zum anderen weist es den Springemarkt für die übrigen Tage der Woche als gebührenpflichtigen Parkplatz aus. So weit so gut – nur der Standort des Schildes sorgt für Ärger.

Markthändler in Gelsenkirchen-Buer fühlen sich behindert

Denn anstatt direkt an der Zufahrt von der De-la-Chevallerie-Straße zum Springemarkt steht das Schild ein wenig versetzt auf dem Marktplatz. Auch Thomas Bernau, Besitzer der angrenzenden Markthalle , ärgert sich über den Standort. „Wenn man von der Straße aus dem Auto auf den Marktplatz schaut, ist das Schild nur schwer zu sehen“, findet er. Die Markthändler behindere es beim Rangieren, und wenn kein Markt stattfinde, nehme es einen Parkplatz weg. In der Tat: Damit kein Auto gegen das Schild fährt, steht es auf einer weiß schraffierten Fläche, auf der zuvor ein Auto hätte parken können.

„Es wäre doch einfach gewesen, das Schild direkt an die Straße zu stellen“, so Bernau – oder man hätte sich gleich den Mast sparen und das Schild direkt an einer Straßenlaterne anbringen können, die dort steht.

Das sagt die Stadt zu den Vorwürfen

Nein, sagt die Stadt Gelsenkirchen. „Die Stadt hat sich durchaus bewusst für genau diesen Standort des Schildes entschieden“, erläutert Stadtsprecher Martin Schulmann. Das Schild sei an dieser Stelle notwendig geworden, weil es nun südlich der Nienhofstraße vor der Markthalle nicht nur eine Ausfahrt sondern auch eine neue Einfahrt auf den Marktplatz gibt. Diese neue Einfahrt diene unter anderem der Nutzung der Kundenparkplätze des Biosupermarkts Denn’s in der Markthalle.

„Der Standort wurde gewählt unter Berücksichtigung der Anlieferungen und damit verbundenen Rangierfahrten zur Markthallen-Laderampe“, so Schulmann weiter. Ein derart großes Schild direkt an der De-la-Chevallerie-Straße habe keine Chance, beim Einfahren gesehen zu werden. „Damit der Marktplatz zu Marktzeiten frei ist und gegebenenfalls auch Abschleppmaßnahmen durchgeführt werden können, muss die Beschilderung gut sichtbar sein“, so der Stadtsprecher.

