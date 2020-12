Änderungen und Absagen im neuen Lockdown

Das Gelsenkirchener Jugendzentrum „Spunk“ geht ins Netz, die Weihnachtsfeier für Alleinstehende fällt aus – der Lockdown ändert vieles.

Spunk geht online: Von dem Lockdown sind auch die Jugendzentren betroffen. So gibt es keine Angebote im Spunk am Festweg 21. Das Ückendorfer Falken-Zentrum bietet jedoch einiges online an. So weicht der Leseclub am Donnerstag, 17. Dezember, und Freitag, 18. Dezember, auf Instagram aus und bietet unter www.instagram.com/spunk_gelsenkirchen ab 15 Uhr Programm.

Auch die Kochgruppe geht weiter: Die Kinder können sich am Dienstag, 22. Dezember, Zutatenpäckchen abholen und dann zu Hause, angeleitet durch ein Video, verarbeiten. Zudem findet am Freitag, 18. Dezember, die „Quassel-Bude“ ab 18 Uhr online statt, ebenso wie am Dienstag, 22. Dezember, um 16 Uhr das Quiz-Duell und gleich danach der Jugendtreff. Kontakt: 0209 3198258.

SHG-Treffen fällt aus. Das Treffen der „Prostata-Selbsthilfegruppe“, ursprünglich geplant für Dienstag, 5. Januar, um 18 Uhr im Bergmannsheil, fällt coronabedingt aus.

Weihnachtsfeier für Alleinstehende in Gelsenkirchen abgesagt

Weihnachtsfeier fällt aus. Die traditionelle Weihnachtsfeier für Alleinstehende am Heiligen Abend im CVJM-Haus an der Bokermühlstraße fällt coronabedingt aus, informieren die Aktiven und hoffen, in nächsten Jahr wieder normal feiern zu können.

Geänderte Öffnungszeiten. Im Lockdown verkürzt die Volksbank Ruhr Mitte ab Montag, 21. Dezember, die Öffnungszeiten. Alle Filialen sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und montags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Hauptstelle und die Niederlassung in Gelsenkirchen-Mitte sind montags und donnerstags mittags durchgehend geöffnet.