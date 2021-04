Generationswechsel: Wie stellen sich die Babyboomer-Jahrgänge, die so langsam ins Rentenalter kommen, die seniorengerechte Stadt der Zukunft vor? Welche Bedürfnisse und Themen (jenseits von Corona) treiben sie langfristig um? Gelsenkirchen arbeitet am Masterplan für 2030.

Zukunft mitgestalten Älter werden in Gelsenkirchen: Masterplan für 2030 in Arbeit

Gelsenkirchen. Wie soll sich Gelsenkirchen für eine neue Generation Älterer entwickeln? Antworten darauf wird der Masterplan Seniorenarbeit 2030 liefern.

Was wird in Zukunft benötigt? Welche Bedürfnisse und Bedarfe – Stichwort Babyboomer der 1960er Jahre – bringt die neue Generation Älterer mit? Wie müssen die Weichen schon heute für morgen gestellt werden? Lauter Fragen, auf die die Stadtgesellschaft eine Antwort braucht. Ein Masterplan ist in Arbeit. Der Titel: Seniorenarbeit 2030.

Auftakt mit Gelsenkirchener Akteuren aus der Stadtgesellschaft

Die Gelsenkirchener Verwaltung erarbeitet zurzeit mit dem Generationennetz Gelsenkirchen e.V. einen Masterplan Seniorenarbeit 2030. Möglichst viele ältere Gelsenkirchener sowie verschiedenste Akteure der Stadtgesellschaft sollen dabei aktiv einbezogen werden und einen Fahrplan für die alternde Stadt entwickeln, damit der Slogan „Gut älter werden in Gelsenkirchen“ keine leere Hülle wird. Das Ziel ist, die Stadt für das kommende Jahrzehnt gut aufzustellen.

Die Auftaktkonferenz, auf der es um Themen und Ziele geht, findet am Donnerstag, 22. April, von 15 bis 17 Uhr digital über die Plattform Zoom statt. Eine kostenfreie telefonische Teilnahme ist ebenfalls möglich. Neben der Auftaktkonferenz wird es in diesem Jahr außerdem eine Fragebogenaktion sowie diverse Workshops in unterschiedlichem Rahmen geben.

So können sich Interessenten anmelden:

Interessenten können sich anmelden und erhalten dann die notwendigen Zugangsdaten. Die Anmeldung ist per E-Mail unter info@generationennetz-ge.de oder telefonisch unter 0209 169 6666 (Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr) möglich. Mit einer E-Mail ist das Generationennetzwerk unter sabrina.piontek@gelsenkirchen.de zu erreichen.



