Stadtname mit fünfstelliger Postleitzahl, Straßenname, Hausnummer, Name des Bewohners – das ist die übliche Adressierung und Standard. Zumindest seit 1993. Damals erregte die Einführung der fünfstelligen Postleitzahl die Gemüter. Es war die letzte große Reform im damals noch recht frisch wiedervereinigen Deutschland. Rund 100 Jahre zuvor wären Postzusteller mit einem Straßennamen nicht ans Ziel gekommen. Die Häuser einer Ortschaft waren lediglich mit Nummern versehen. Und da konnte es schon mal sein, dass Haus Nummer vier zum Beispiel in Rotthausen direkt neben der zwölf lag oder Familie XY im Haus Nummer 43 ⅓ oder 133/13 wohnte.

Rotthausen gehörte nicht zu Gelsenkirchen – es war Teil von Stoppenberg

Dass Häuser einfach durchnummeriert wurden, „hat mit fortschreitender Industrialisierung und dem entsprechenden Bevölkerungszuwachs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu immer größeren Schwierigkeiten geführt.“ Allein Rotthausen, damals noch zur Bürgermeisterei Stoppenberg gehörig, sei innerhalb weniger Jahre rund um die Zeche Dahlbusch um 3000 Bewohner gewachsen, stellt Karlheinz Rabas fest.

Mit Hans-Joachim Koenen hat er erneut für die Heftserie „Raritäten aus dem Stadtteilarchiv Rotthausen“, alte Quellen, Karten und Listen ausgewertet. Am Ende stand das jüngste Heft: „Hausnummern in Rotthausen“ mit dem langen Untertitel „(heute Gelsenkirchen-Rotthauen) und in den Essener Stadtteilen Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg vor Einführung der Straßennamen“.

Wilhelm Zaisser wurde 1893 in Rotthausen geboren – im Haus 128 ½. Der Kommunist machte später in der DDR Karriere. Foto: Ullstein bild Dtl. / Getty Images

Die Frage wo welches Haus welche Adresse hatte, beschäftigte Rabas und Koenen schon vor etlichen Jahren, ausgelöst unter anderem durch die Recherche zu Wilhelm Zaisser. Der wurde am 19. Januar 1893 in Rotthausen im Haus 128 ½ geboren. Zaisser, später Volksschullehrer in Essen, als Kommunist einer der Leiter der Roten Ruhrarmee und als „General Gomez“ Stabschef aller internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, wurde während des Zweiten Weltkriegs ranghoher Offizier in der UdSSR und machte nach 1945 als Minister in der DDR Karriere. Seine Vita war bekannt, sein Geburtshaus in Rotthausen nicht.

Die Hobby-historiker durchforsteten auch auf der Suche nach Hinweisen zu anderen Persönlichkeiten aus dem Ortsteil Katasterblätter und Archive. Lange vergeblich. Bereits 1892 wurden Beschlüsse über die Auswahl von Straßennamen gefasst. Ab 1896 bis 1898 wurden dann jeweils zum 1. November schrittweise Straßennamen für Katernberg, Stoppenberg und Schonnebeck eingeführt. „Das genaue Datum für Rotthausen wurde noch nicht gefunden“, so Rabas, dem dann vor knapp zwei Jahren der Zufall zu Hilfe kam.

Zufallsfund in einer Straßenbauakte

In einer Akte in der Bergbausammlung Rotthausen fand sich eine Liste über die Straßenbautätigkeit in Rotthausen aus dem 19. Jahrhundert, darunter Listen für Stoppenberg, Schonnebeck und eben auch Rotthausen. Sie ermöglichten, zumindest die Hausstandorte in den Gemeinden festzustellen. 45 Straßen im heutigen Ortsteil bekamen Straßennamen, von der Achternberg- bis zur Zechenstraße.

Zaisser wurde in Ost-Berlin Stasi-Minister

Viele davon sind längst wieder Geschichte. Wie die Schulzstraße, heute ein Teilstück der Steeler Straße von der Beethoven- bis zur Karl-Meyer-Straße (die es allesamt damals noch nicht gab). Und an der Schulzstraße 37 stand zuvor die Hausnummer 128 ½: Der Geburtsort Wilhelm Zaissers, der in Moskau, Sachsen und Ost-Berlin als SED-Kader unter anderem als Minister für Staatssicherheit Karriere machte und nach dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in Ungnade fiel. Er wurde aller seiner Posten enthoben und starb 1958.