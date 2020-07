ADFC Gelsenkirchen lädt zu zwei Radtouren durchs Revier

Gelsenkirchen. Ziele sind die Grafenmühle in Bottrop und der Wasserbahnhof Mülheim. Anmeldungen sind zwingend erforderlich.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Gelsenkirchen lässt sich vom Coronavirus nicht ausbremsen und bietet diese Woche zwei Touren zum Angelteich Grafenmühle und zum Wasserbahnhof Mülheim an. Wer mitfahren möchte, muss sich zwingend vorher bei touren@adfc-ge.de anmelden.

Bottrop ist das Ziel der 38 Kilometer langen „Feierabendtour“ am Freitag (24. Juli) unter Leitung von Ursula Gransch. Startpunkt ist die Kanalbrücke am Nordsternpark um 17 Uhr, von da aus rollt die Gruppe mit durchschnittlich 15 km/h in Richtung Nachbarstadt.

Zweite Tour zum Wasserbahnhof Mülheim

Am Sonntag (26. Juli) führt Gerhard Eckert dagegen eine Tour zum Mülheimer Wasserbahnhof, die Schwierigkeit erhöht sich dabei deutlich. Neben einer schnelleren Durchschnittsgeschwindigkeit geben die Organisatoren die Distanz mit 68 Kilometer an. Los geht es ebenfalls an der Kanalbrücke des Nordsternparks um 10 Uhr.

Aus Corona-Schutzgründen ist die Teilnehmerzahl für beide Gruppen begrenzt, eine Anmeldung ist daher notwendig. Nicht-Mitglieder zahlen ein Startgeld von drei Euro, weitere Informationen gibt es unter www.adfc-ge.de.

