Achtung! Polizei warnt vor Blitzeis in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Die Polizei warnt vor gefährlichem Blitzeis auf Gelsenkirchens Straßen. Die Grothusstraße ist gesperrt. Winterdienst ist unterwegs.

Dringende Warnung der Gelsenkirchener Polizei an alle Autofahrer: Aufgrund von überfrorener Nässe und Blitzeis kommt es am Freitagabend, 8. Januar, seit 20 Uhr vermehrt zu Verkehrsunfällen im gesamten Stadtgebiet. Die Grothusstraße in Heßler ist kurzfristig aufgrund der Glätte in beide Fahrtrichtungen komplett für den Verkehr gesperrt.

Der Winterdienst der Stadt sei bereits auf den Straßen unterwegs, heißt es seitens der Polizei. Die Sperrung der Grothusstraße soll aufgehoben werden, sobald der Winterdienst gestreut hat.

Bisher ist eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden, es entstand erheblicher Blechschaden. Alle Gelsenkirchener werden gebeten, überflüssige Fahrten auf den Straßen zu vermeiden.

