Achtung Autofahrer: Hier droht Staugefahr auf der A 42

Zu Staus kann es am 8. August 2023 auf der A 42 vor allem wegen einer Fahrbahnverengung kommen.

Gelsenkirchen. Wegen Reparaturarbeiten auf der Autobahn 42 stehen Autofahrern auf diesem Teilstück nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Die Autobahn Westfalen repariert auf der A 42 zwei Fahrbahnübergänge. Deswegen steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Essen-Nord und Gelsenkirchen-Heßler am Dienstag (8.8.) von 6 bis 17 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem wird die Auffahrt der Anschlussstelle Essen-Altenessen in dieser Richtung gesperrt.

