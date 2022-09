Abschiebung: Mann zückt Waffe und springt dann aus Fenster

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen mussten am Dienstagmorgen eingreifen, weil sich ein Mann aus dem Kosova seiner geplanten Abschiebung entziehen wollte und Mitarbeiter der Ausländerbehörde mit einer Waffe bedroht hatte.

Seiner geplanten Abschiebung in die Heimat wollte sich am frühen Dienstagmorgen ein 51-jähriger Mann aus dem Kosovo entziehen. Laut Polizei Gelsenkirchen bedrohte er die Beamten der zuständigen Ausländerbehörde mit einer Schusswaffe. Am Ende landete er im Krankenhaus.

Spezialkräfte wollten den Mann zum Aufgeben überreden – dann sprang er

Der Mann hatte am frühen Morgen um kurz vor sechs die Einsatzkräfte der Ausländerbehörde nicht in die von ihm bewohnte Wohnung in Schalke hinein gelassen. Dann bedrohte er sie und aus einem der Fenster auch noch mit einer Schusswaffe. Die Polizei wurde daraufhin alarmiert und um Amtshilfe gebeten.

Polizeibeamte sperrten den Bereich um das betreffende Haus nach ihrem Eintreffen weiträumig ab. Spezialkräfte sprachen mit dem Mann, um ihn zum Einlenken und Aufgeben zu bewegen. Im Zuge der Verhandlungen sprang er aber plötzlich aus einem Fenster im ersten Stock in einen Kellerschacht und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat nun Ermittlungen zu der Schusswaffe eingeleitet.

