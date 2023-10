Berge von Bauschutt und Rostasche liegen in Gelsenkirchen am Hafen Grimberg. Das Bild stammt aus dem Frühjahr 2021. Die Entsorgung von mehreren Hunderttausend Tonnen Material geht in die Millionen. Große Frage: Wer zahlt die Zeche am Ende? Betreiber-Firma und Stadt Gelsenkirchen liefern sich einen Rechtsstreit.