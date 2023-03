Abenteuer: So können Familien Gelsenkirchens Natur entdecken

Gelsenkirchen. Raus in Gelsenkirchens Natur: Spannende Erlebnisse für Familien bieten Angebote wie Schnitzeljagd, Fledermauswanderung und Co. Ein Überblick.

Welche Angebote gibt es für Eltern mit kleineren Kindern in der Stadt? Für alle, die gerne draußen sind und die Geheimnisse der Natur entdecken möchten, hat das Familienbüro ein paar spannende Vorschläge. Dabei gibt es eine ganze Menge zu entdecken: Was lebt da draußen auf dem Boden, in der Dunkelheit oder in Teich und Tümpel?

Gelsenkirchen: So können Familien die Geheimnisse der Natur entdecken

Egal ob Fledermauswanderung, Schnitzeljagd im Wald oder den Bodentieren auf der Spur – Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren können zusammen mit ihren Eltern und dem Natur- und Landschaftsführer Ralf Nickel Gelsenkirchens Grün erkunden. Ein Überblick.

Schnitzeljagd

Rätseljagd ist angesagt – die Kleinen und Großen können ihr Wissen testen, sportliche Aufgaben und knifflige Fragen lösen. Am Ende gibt’s das „Rally-Diplom“. Das sind die Termine: Am kommenden Samstag, 11. März, gibt’s von 14 bis 16 Uhr eine „Schnitzeljagd im Wald“. Treffpunkt für alle, die dabei sein wollen, ist die Ecke Dickmannsweg/Mechtenbergstraße in Rotthausen.

Am Samstag, 29. April, findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine weitere Schnitzeljagd im Wald statt. Dieses Mal geht es in den Stadtgarten, Treffpunkt ist der Eingang an der Zeppelinallee in der Altstadt. Am Samstag, 13. Mai, lädt das Familienbüro von 14 Uhr bis 16 Uhr zu einer „Vater-Kind-Schnitzeljagd“ in den Nordsternpark. Die kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Parkplatz am Amphitheater, an der Wallstraße 52 in Horst. Im Juni gibt es noch einmal eine Schnitzeljagd im Stadtgarten – am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist erneut der Eingang Zeppelinallee.

Abend-, und Fledermauswanderung

Am Freitag, 17. März, steht in der Zeit von 18 bis 20 Uhr eine Abendwanderung zur und auf die Rungenberghalde auf dem Programm. Treffpunkt für Groß und Klein ist die Ecke Rungenbergstraße/ Heinz-Günter-Breuker-Weg in Beckhausen. Was kreucht und fleucht am Wegesrand? Und welche Tiere sind noch in der Dunkelheit unterwegs? Mit einem Nachtsichtgerät geht es auf eine abenteuerliche Erkundungstour.

Ende April, am Freitag, 28. April, geht es um ganz besondere Tiere: Fledermäuse. Bei der Fledermauswanderung im Nordsternpark können die Teilnehmer die kleinen Jäger mit Hilfe eines Fledermausdetektors aufspüren und bei ihren Flugkünsten beobachten. Los geht’s um 20.30 Uhr (bis 22.30 Uhr) am Parkplatz am Amphitheater, Wallstraße 52. Eine weitere Fledermauswanderung, dieses Mal rund um Schloss Berge, ist für Freitag, 5. Mai, geplant. Beginn ist um 20.45, Ende ist für 22.45 Uhr geplant. Treffpunkt ist an der Ecke Adenauerallee/Aschenbrockallee in Buer.

Naturerleben

Mit Becherlupen ausgestattet machen sich die Kinder und ihre Begleiter auf, um die kleinen „Monster“ des Waldes aufzuspüren. Hat ein Tausendfüßler wirklich tausend Beine? Leben im Wald kleine Tiere, die eine Rüstung tragen? Diese und viele andere Fragen gilt es zu lösen. Am Ende dieses besonderen Erlebnisses wartet das „Wald-Diplom“.

Naturerlebnis mit Becherlupe und Co.in Gelsenkirchen: Kinder und ihre Eltern machen sich auf, um den „kleinen Monstern“ des Waldes auf die Spur zu kommen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die Termine: Am Samstag, 11. März, ist von 10 bis 12 Uhr der Nordsternpark das Ziel, Treffpunkt ist der Parkplatz am Amphitheater. Am Samstag, 3. Juni, steht von 14 bis 16 Uhr das „Vater-Kind-Naturerleben“ auf der Rungenberghalde an. Treffpunkt: Rungenbergstraße/Heinz-Günter-Breuker-Weg, Beckhausen.

Leben in Tümpel, Teich und Weiher

Mit Keschern ausgestattet ist das Ziel das nächste Gewässer: Mit etwas Glück finden die Kinder Bachflohkrebse, Fische, Egel, Libellenkinder und Wasserskorpione. Wer keinen Kescher hat, der kann einen bauen. Die Termine: Samstag, 25. März, von 10 bis 12 Uhr, an der Rungenberghalde, Ecke Rungenbergstraße/Heinz-Günter-Breuker-Weg.

Ein weiterer spannender Ausflug zur Rungenberghalde ist für Mai geplant: Am Samstag, 13. Mai, erneut in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist wieder an der Rungenberghalde. Eine Woche zuvor sind die kleinen Forscher „Bodentieren auf der Spur“. Am Samstag, 6. Mai, ist das Ziel in der Zeit von 10 bis 12 Uhr wieder die Rungenberghalde.

Die Familienförderung der Stadt bietet die Veranstaltungen in Kooperation mit der AWO-Familienbildung an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter familienbuero-ge. Alle, die bei den Natur-Erlebnissen mitmachen wollen, sollten sich vorher unter 0209 169 - 94 36 anmelden.

