Abendstudium: Gelsenkirchener Kolleg bildet Techniker aus

Gelsenkirchen. Das Berufskolleg für Technik und Gestaltung Gelsenkirchen veranstaltet ein Abendstudium und bildet Techniker aus. Noch sind Plätze verfügbar.

Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener können sich im Rahmen eines Abendstudiums zum staatlich geprüften Techniker fortbilden lassen. Wie das Berufskolleg für Technik und Gestaltung mitteilte, sind noch Plätze für die nebenberufliche Weiterbildung frei.

Industrie und Handwerk suchen Nachwuchs, der in mittleren Führungsebenen eingesetzt werden könne, so das Kolleg. Die Einrichtung veranstaltet gebührenfreie Fachschulstudiengänge, die nebenberuflich abends absolviert werden können. Angeboten werden die Fachrichtungen Bau-, Elektro- und Maschinenbautechnik. Vermittelt werden unter anderem Kenntnisse im Bereich Industrie 4.0 oder Arbeitsmethoden zeitgemäßen Baustellenmanagements.

So läuft die Anmeldung für die Kurse ab

Außerdem gebe es mit dem Aufbaubildungsgang Betriebswirtschaft eine einjährige Qualifikation, die man erst nach dem Techniker-Abschluss erwerben kann und besondere Kenntnisse im betrieblichen Management zertifiziert, so das Kolleg weiter.

Anmeldungen können bis zum 30. Juni 2021 eingereicht werden, der Unterricht beginnt am 19. August 2021. An drei Abenden pro Woche finden die Stunden in Teilzeitform statt, der Abschluss entspricht gemäß EU-Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (Referenzstufe 6) formal einem Bachelor an Hochschule. Weitere Infos unter: www.btg-ge.de