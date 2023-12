Ab Montag sind diese zwei Straßen in Gelsenkirchen gesperrt

Gelsenkirchen. Gleich zwei Straßen im Gelsenkirchener Stadtsüden bleiben ab Montag, 11. Dezember, gesperrt. Diese Straßen sind davon betroffen.

Gleich zwei komplette Straßensperrungen gibt es in dieser Woche im Gelsenkirchener Süden. So werden die Uechtingstraße und die Adenauerallee zwischen Alfred-Zingler-Straße und Emscherstraße ab Montag, 11. Dezember, bis Donnerstag, 14. Dezember, voll gesperrt. Grund ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke. Nach Plänen der Stadt sollen die Uechtingstraße und Adenauerallee am Freitag, 15. Dezember, in beiden Fahrtrichtungen wieder befahrbar sein.

Die Umleitung führt über die Alfred-Zingler-Straße, Kurt-Schumacher-Straße und Willy-Brandt-Allee sowie über die Parallelstraße, Münster Straße und Willy-Brandt-Allee und ist in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. Auf den Umleitungsstrecken werden laut Stadt die Ampelschaltungen angepasst.

In Heßler betrifft die Sperrung den Fersenbruch, wo die Baumaßnahmen voranschreiten. Ab Montag, 11. Dezember, soll hier der Asphalt aufgebracht werden. Hierzu wird der Fersenbruch zwischen Pfalzstraße und Kanzlerstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird dafür in beiden Fahrtrichtungen über Hans-Böckler-Allee, Grothusstraße und Grimmstraße umgeleitet. Die Pfalzstraße und Kanzlerstraße werden südlich vom Fersenbruch voll gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt ist während der gesamten Bauzeit nicht möglich. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 22. Dezember 2023 andauern.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.

