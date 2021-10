Auf der A42 ist am Wochenende zwischen Gelsenkirchen und Herne mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Grund sind Baumschnittarbeiten. Hier ein Bild der A42 in Höhe der Glückauf-Kampfbahn, der ehemaligen Spielstätte des FC Schalke 04.

Baumschnitt & A42 A42: Verkehrsbehinderung wegen Baumschnitt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Baumschnitt an der A42 zwischen Gelsenkirchen und Herne: Mit diesen Einschränkungen müssen Autofahrer am Wochenende rechnen.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A42 ist am Wochenende zwischen Gelsenkirchen und Herne mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Grund sind Baumschnittarbeiten.

A42: Nur ein Fahrstreifen am Wochenende zwischen Gelsenkirchen und Herne

Die Autobahn Westfalen schneidet Bäume und Sträucher entlang der A42. Deswegen steht dem Verkehr zwischen Gelsenkirchen und Herne am Wochenende streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Samstag (30. Oktober) wird in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Crange zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet.

Am Sonntag (31. Oktober) geht es dann in der Gegenrichtung nach Duisburg weiter, zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum, ebenfalls in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Die Arbeiten „wandern“ jeweils entlang der Strecke.

