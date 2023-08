Autobahn-Sperrung Motorradunfall auf der A42: Senior schwebt in Lebensgefahr

Gelsenkirchen/Bochum. Die A42 in Richtung Duisburg ist aktuell bei Gelsenkirchen gesperrt. Am Sonntagmorgen ist dort ein Motorradfahrer lebensgefährlich verunglückt.

Die A42 in Gelsenkirchen ist aktuell wegen eines Unfalls zwischen den Ausfahrten Gelsenkirchen-Bismarck und -Zentrum gesperrt. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Duisburg.

Not-Operation nach Unfall in Gelsenkirchen: Bochumer (82) schwebt in Lebensgefahr

Gegen neun Uhr am Sonntagmorgen ist dort nach ersten Informationen ein Motorradfahrer verunglückt. Die Autobahn bleibt wohl bis in die Mittagszeit gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bismarck abgeleitet.

Der Motorradfahrer, ein Senior, schwebt nach Behördenangaben in Lebensgefahr, eine „Not-Operation“ war die Folge der schweren Verletzungen. Laut Polizei hat sich der Kradfahrer „viele Frakturen“ zugezogen.

Der 82-jährige Motorradfahrer aus Bochum ist ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf einen vor ihm fahrenden Pkw geprallt. Der Fahrer des Autos, der auf der rechten Spur in Richtung Duisburg unterwegs gewesen ist, habe eine Vollbremsung einleiten müssen, nachdem ein „schwarzer SUV vermutlich ohne Blinken vom linken Fahrstreifen auf den rechten gezogen ist“.

Es kommt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

