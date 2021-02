A42-Baustelle: Nachts abschnittsweise einspuriger Verkehr

Gelsenkirchen/Herne. Auf der A42 zwischen Gelsenkirchen und Herne wird Mitte Februar gebaut. Das müssen Autofahrer wissen.

Die Autobahn Westfalen repariert den Asphalt auf der A42 zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Horsthausen in Fahrtrichtung Dortmund. Deswegen kommt es dort in verschiedenen Nächten im Zeitraum von Donnerstag (11. Februar) bis Donnerstag (18. Februar) zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Anschlussstellensperrungen, jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr.

Auffahrt Gelsenkirchen-Zentrum wird vom 15. auf den 16. Februar gesperrt

Generell gilt, dass dem Verkehr in der genannten Zeit nachts in bestimmten Abschnitten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, je nach Fortschritt der Arbeiten. Von Freitag (12.) auf Samstag (13.) wird zudem die Auffahrt Herne-Wanne gesperrt.

Von Montag (15.) auf Dienstag (16.) wird die Auffahrt Gelsenkirchen-Zentrum gesperrt. Von Dienstag (16.) auf Mittwoch (17.) wird die Abfahrt Herne-Crange gesperrt. Von Mittwoch (17.) auf Donnerstag (18.) wird die Abfahrt Herne-Baukau gesperrt.

Umleitungen werden jeweils eingerichtet und mit dem roten Punkt markiert. Sie führen teilweise über die nächste Anschlussstelle, teilweise durch das Stadtgebiet.