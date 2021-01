A2-Unfall bei Gelsenkirchen: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 bei Gelsenkirchen-Buer ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Einsatzkräfte brachten den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchen/Gladbeck. Auf der A2 zwischen Gelsenkirchen-Buer und Essen/Gladbeck hat es einen schweren Unfall gegeben. Es kommt zu erheblichen Verkehrsverzögerungen.

Am Montagmorgen ist es gegen 6.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer und der Ausfahrt Essen/Gladbeck gekommen. An dem Unfall waren ein Motorrad und drei Pkw beteiligt. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Laut Polizei Münster war der Mann aus Mülheim an der Ruhr mit seiner Suzuki-Maschine in Richtung Oberhausen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge musste er einem Gegenstand auf der Fahrbahn ausweichen, geriet gegen die Mittelschutzplanke, verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Pkw erfasste den 18-jährigen Motorradfahrer

Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Motorradfahrer. In der Folge prallten zwei weitere Autos in den Pkw.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen noch auf dem Weg zum Unfallort waren, übernahmen ein zufällig anwesender Arzt und eine Krankenschwester die Erstversorgung des lebensgefährlich Verletzten.

Sperrung bis in die Mittagsstunden

Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Autofahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat zwei Fahrstreifen der A2 von Dortmund in Richtung Oberhausen gesperrt. Der Verkehr wird auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Wie die Polizei mitteilte, wird die Sperrung noch bis in die Mittagsstunden andauern. Der Verkehr staue sich auf einer Länge von 10 Kilometern.

Alle Autofahrer werden gebeten, aufmerksam zu sein und eine Rettungsgasse zu bilden. Empfohlen wird außerdem, über die U52, die U54 und die U81 auszuweichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (red)