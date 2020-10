„Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird“, sagt Helmut Borkens. Den Spruch habe ihm seine Mutter mitgegeben. Und so ist der 95-jährige Westerholter nicht nur im eigenen Leben, sondern auch für seine Mitmenschen aktiv, als ehrenamtlicher Patientenbetreuer im Gertrudis-Hospital. Hier besucht er die Patienten der Palliativstation, lacht mit ihnen, spendet Trost. Dafür wird er im vergangenen Jahr mit dem Bürgerpreis der Stadt Herten ausgezeichnet und in der Folge für den bundesdeutschen Engagementpreis nominiert. Den hat er nicht bekommen. Allerdings ist er weiterhin im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des „Deutschen Engagementspreises“.

Beim Tag der offenen Tür „angeworben“

Zu der Aufgabe, die ihm seither eine Herzensangelegenheit ist, findet Helmut Borkens im jugendlichen Alter von 85 Jahren. Da besucht er einen Tag der offenen Tür im Gertrudis-Hospital und wird quasi „angeworben“. Schnell zeigt sich sein Talent im Umgang mit Menschen. „Ich war früher im Außendienst tätig. Das hat man immer was zu erzählen“, erklärt er bei einem Gespräch im Sommer, warum er so gut mit den Patienten kann. „Ich bin dankbar, diese Aufgabe wahrnehmen zu können.“ Man erhalte viel zurück. Wenn sich jetzt noch eine weitere Auszeichnung für seinen Einsatz dazu gesellen würde, wäre das dem bescheidenen Mann fast ein bisschen unangenehm.

Vom Preis will er auch spenden

„Ich habe schon damals gesagt, es gibt Leute, die machen das noch länger“, sagt er. „Die bekommen aber keinen Preis. Die sind noch zu jung.“ Sollte er den Publikumspreis gewinnen, freut er sich natürlich trotzdem – und mit ihm der Förderverein des Krankenhauses. Denn schon im Sommer kündigt Helmut Borkens an: „Wenn da irgendwelche finanziellen Vorteile mit verbinden sind, bekommen die hier im Krankenhaus etwas ab.“

Wer Helmut Borkens unterstützen will, kann online für ihn abstimmen. Das ist noch bis Dienstag, 27. Oktober, möglich unter deutscher-engagementspreis.de/publikumspreis.