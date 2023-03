90er-Party auf Schalke: Das müssen die Fans jetzt wissen

Die „90er live auf Schalke“ steigt am Samstag wieder in der Gelsenkirchener Veltins-Arena – die Party-Gäste sollten am besten mit Bus und Bahn anreisen.

Gelsenkirchen. Die Riesen-Party „90er live auf Schalke“ steigt am Samstag in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Welche Acts kommen, was Besucher wissen sollten.

Es wird die Party des Jahres für alle Fans von Eurodance, House und Pop: Am kommenden Samstag, 25. März, steigt sie wieder, die „90er live auf Schalke“ geht in die dritte Runde. Vor genau einem Jahr kamen 40.000 Menschen zum Tanzen und Feiern in die Veltins-Arena, für das Riesen-Event 2023 gibt es noch Karten. Und: Wie bei anderen Großveranstaltungen in der Arena auch, sollten die 90er-Liebhaber am besten mit Bus oder Bahn anreisen.

90er live auf Schalke: Das sollten die Fans über das Mega-Event in Gelsenkirchen wissen

Die musikalische Zeitreise zurück in die Eurodance-Ära und laut Veranstalter größte Party der Welt beginnt um 13.45 Uhr, der Einlass schon um 12 Uhr. Das Ende ist für 23 Uhr geplant. Das Line-Up lässt so manches nostalgische Herz sicher höher schlagen: Angekündigt haben sich Acts wie Reel2Real, East 17, Oli P., No Mercy, Snap!, Culture Beat oder Lutricia McNeal. Als Special Guest wird das Trio „Aqua“ auf der Bühne stehen - und ihren absoluten Ohrwurm und Mega-Hit „Barbie Girl“ spielen.

Zur Anreise: Die Bogestra wird wie bei allen Großveranstaltungen in der Arena zusätzliche Bahnen auf die Schiene bringen, um somit eine engere Taktung zu ermöglichen, ab 9 Uhr wird diese am Samstag eingerichtet.

Die Veltins-Arena erreichen die Party-Gäste mit der Straßenbahnlinie 302 vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof und vom Halt Gelsenkirchen-Buer aus. Wer über die Autobahn kommt, kann die Ausfahrten 6 (Gelsenkirchen-Buer) und 7 (Herten) der A2 oder die Ausfahrten 16 (Gelsenkirchen-Zentrum) und 17 (Gelsenkirchen-Schalke) der A42 nehmen.

Rund um die Arena gibt 14.000 Parkplätze, für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen gibt es Parkplätze mit einem treppenfreien Zugang zur Arena.

Für die Party mit dem ultimativen 90s-Feeling gibt es sowohl Steh-, als auch Sitzplatz-Karten. Die Stehplätze in der Nordkurve (einige wenige Restkarten sind hier noch verfügbar) kosten 24,90 Euro, die im Innenraum 39,90 Euro. Sitzplätze sind für 39,90 Euro zu haben, davon sind noch mehrere Hundert übrig (Stand: Donnerstag, 23. März). Für 249 Euro sind außerdem noch VIP-Tickets verfügbar.

Weitere Infos gibt’s im Netz unter 90er-live.de/auf-schalke

