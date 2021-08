90-Jähriger verstirbt nach Unfall später im Krankenhaus

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt die Ursachen für den Alleinunfall mit tödlichem Ausgang, der sich am Mittwochnachmittag in Schalke-Nord ereignet hat.

Gelsenkirchen. Bei einem Alleinunfall ist ein Gelsenkirchener (90) samt seines Krankenfahrstuhls umgekippt. Er erlag später seinen schweren Verletzungen.

Nach einem Alleinunfall in seinem elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl am Mittwoch in Schalke-Nord ist ein 90-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Der scher verletzte Senior verstarb am Abend im Krankenhaus

Laut Polizei Gelsenkirchen war der Senior um 13.30 Uhr in seinem vierrädrigen Gefährt auf dem Gehweg der Uechtingstraße in Richtung Norden unterwegs. Etwa 200 Meter von der Alfred-Zingler-Straße entfernt in Höhe einer Baustelle stürzte der Gelsenkirchener samt Fahrzeug dann plötzlich auf die Fahrbahn. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Die kurz darauf eingetroffenen Kräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am Abend.

Ein Autofahrer hatte als Zeuge den Mann kurz zuvor noch überholt. Plötzlich hörte er einen Knall und sah im Rückspiegel den umgestürzten Krankenfahrstuhl. Was genau vorgefallen ist und wie es zum Sturz kam, hatte aber auch er nicht beobachten können. Das sei nun Gegenstand der Ermittlungen, so Polizeisprecher Thomas Nowaczyk.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter: 0209/365-6222 oder -2160.

