82-Jähriger aus Gelsenkirchen wird von Anhänger mitgerissen

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst wurde ein 82-Jähriger schwer verletzt. Er wurde an einem Fußgangüberweg von einem Wagenanhänger erfasst.

Der Senior war am Samstag (30. Mai) auf der Devensstraße in Horst unterwegs. Gegen 10.20 Uhr überquerte der Gelsenkirchener die Fahrbahn in der Nähe der Essener Straße - und wurde von dem Pkw-Anhänger eines vorbeifahrenden Ssangyongs mitgerissen. Am Steuer des Wagens saß eine 45-Jährige aus Ahlen.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209/365-6241 (Verkehrskommissariat) oder 0209/365-2160 (Leitstelle) zu melden.