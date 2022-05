80er-Tour ab Gelsenkirchen: Im Nostalgie-Zug nach Koblenz

Koblenz, die Feste Ehrenbreitstein, das Deutsche Eck und das dortige Eisenbahnmuseum sind Ziel der Zug-Sonderfahrt. „Bitte einsteigen und Türen schließen“ heißt es am 25. Juni um 8 Uhr am Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

Gelsenkirchen/Koblenz. Bahn- und Rheinromantik vereint die Zug-Sonderfahrt mit 1980er E-Lok und Waggons. Los geht es ab Gelsenkirchen am 25. Juni. Das Ziel: Koblenz.

Mit dem D-Zug der 1980er Jahre durchs Rheintal – da wird Eisenbahnromantik wachgeküsst. Ziel der Sonderfahrt ist am Samstag, 25. Juni, das Eisenbahnmuseum der Deutschen Bahn in Koblenz, wo das Sommerfest Bahnfreunde aus der ganzen Republik anlockt. Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist am 25. Juni morgens gegen 8 Uhr Abfahrt.

Gegen 20 Uhr wird der Zug wieder in Gelsenkirchen sein

Das Eisenbahnmuseum Koblenz-Lützel der Deutschen Bahn präsentiert im Rahmen des Sommersfestes zahlreiche Fahrzeuge aus der Nachkriegszeit. Es stehen zudem Lok-Mitfahrten, Führungen durch die umfangreiche Sammlung und Fahrten mit dem historischen Trans-Europ-Express (TEE) auf dem Programm. Wer sich nicht so sehr für das Museum interessiert, kann auch die Stadt Koblenz entdecken. Fünf Stunden Aufenthalt lassen Zeit für Bahnnostalgie, Deutsches Eck oder Altstadt. Gegen 17 Uhr ist die Rückfahrt, die Rückankunft des Zuges in Gelsenkirchen wird abends gegen 20 Uhr sein.

Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten für Erwachsene 79 Euro, Kinder von 4-16 Jahren zahlen 49 Euro. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen telefonisch unter 02041 34 84 668 oder www.nostalgiezugreisen.de.

