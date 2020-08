800 Strohballen brennen auf Gelsenkirchener Bauernhof

An der Hoffläche brennt das Strohlager. Es war mit einer Plane abgedeckt. Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Gelsenkirchen brennen 800 Strohballen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. So ist derzeit die Lage.

Gelsenkirchen-Resse Großfeuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Osterkampsweg im Stadtteil Resse. Rund 800 Strohballen stehen nach Angaben der Feuerwehr in Flammen. Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist im Großeinsatz, das Technische Hilfswerk ist ebenfalls alarmiert.

Gelsenkirchener Betrieb für die Milchwirtschaft

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde kurz vor 9 Uhr alarmiert. Am Osterkampsweg liegt der große Milchviehbetrieb von Klaus Drießen. Der Familienbetrieb bewirtschaftet eine Fläche von über 100 Hektar, hält rund 400 Milchkühe sowie 200 Jungtiere. Die Strohballen sind laut Feuerwehr auf einer Fläche von 120 mal vier Metern gestapelt. Sie sollen nun kontrolliert abbrennen. Ein weiteres, kleineres Strohlager in der Nähe ist von den Flammen verschont geblieben. Menschen und Tiere waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr.

Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat über eine lange Strecke die Wasserversorgung aufgebaut und Sprühschläuche ausgelegt. Mit dem Wasser-Sprühnebel soll verhindert werden, dass die Flammen auf angrenzende Felder oder Bäume übergreifen.