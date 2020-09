79-Jährige in eigener Wohnung von Trickdiebinnen bestohlen

Zwei Frauen haben in Gelsenkirchen eine Seniorin in der eigenen Wohnung bestohlen.

Genau vor diesen Fällen warnt die Polizei stets eindringlich: Eine 79-jährige Gelsenkirchenerin ist am Dienstag, 8. September, auf zwei Trickdiebinnen hereingefallen und wurde von ihnen bestohlen.

79-Jährige Gelsenkirchenerin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Gegen 16 Uhr sei die 79-Jährige vom Einkaufen in ihre Wohnung an der Rotthauser Straße zurückgekehrt, berichtet die Polizei. An der Wohnungstür wurde sie von einer der beiden Frauen angesprochen: Sie bot an, die Einkäufe hineinzutragen - die Seniorin nahm die Hilfe an.

Nachdem sie die Einkäufe in die Wohnung gebracht hatte, verließ sie sie und kehrte kurze Zeit später mit einer anderen unbekannten Frau zurück. Mit einem Vorwand: Für eine Nachbarin würden sie Geld für Gardinen in der Wohnung der 79-Jährigen hinterlegen wollen.

Eine Trickdiebin lenkte ab, die andere durchsuchte das Schlafzimmer der Seniorin

Während eine der Frauen ihr Opfer ablenkte, durchsuchte die andere die Wohnräume und stahl im Schlafzimmer Bargeld. Nach der Tat entfernten sich beide Diebinnen in unbekannte Richtung.

Eine der gesuchten Frauen ist etwa 60 Jahre alt, sie sprach akzentfrei Deutsch und hatte grau-melierte Haare. Die andere ist zirka 50 Jahre alt, hatte braune Haare, sah gepflegt aus und sprach deutsch mit Akzent.

Zeugenhinweise nimmt die Gelsenkirchener Polizei entgegen

Hinweise auf die Trickdiebinnen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.