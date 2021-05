Symbolbild: In Gelsenkirchen hat die Polizei 770 Gramm Heroin bei einem Mann gefunden.

Blaulicht 770 Gramm Heroin: Festnahme nach Drogenfund in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke. Die Polizei Gelsenkirchen hat einen Mann festgenommen: Er hatte große Mengen Drogen zuhause gelagert. Der 53-Jährige sitzt nun in einer JVA.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstagnachmittag (25. Mai) einen 53-Jährigen in Schalke festgenommen. Nach Behördenangaben fanden Beamte große Mengen Drogen in der Wohnung des Mannes – darunter 770 Gramm Heroin.

Laut Zeugenhinweisen habe der Gelsenkirchener vor einem Haus in der Liboriusstraße mit Betäubungsmitteln gehandelt. Polizisten kontrollierten den Mann deshalb gegen 16.45 Uhr. In der Wohnung des 53-Jährigen fanden sie anschließend einen Schlagring, Haschisch, Marihuana, diverse Verpackungsmaterialien, Mixer, Digitalwaagen, Bargeld sowie besagte Menge Heroin.

Drogenfund: Gelsenkirchener in JVA überführt

Daraufhin wurde das Mobiltelefon des Gelsenkircheners beschlagnahmt. Er selbst sei vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht worden, so die Polizei weiter. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe die Untersuchungshaft für den 53-Jährigen beantragt. Mittlerweile sitzt der Gelsenkirchener in einer JVA.

