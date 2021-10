500 Euro erbeuteten zwei Unbekannte, die am Samstagnachmittag einen 75-Jährigen in Gelsenkirchen beim Geldabheben überfallen haben.

Überfall 75-Jähriger in Gelsenkirchen am Geldautomaten überfallen

Gelsenkirchen. Ein 75-jähriger Gelsenkirchener ist am Samstagnachmittag beim Geldabheben in der Innenstadt überfallen worden. Der Mann wurde leicht verletzt.

Beim Geldabheben überfallen wurde ein 75-jähriger Gelsenkirchener am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr. Der Mann wollte im Foyer einer Bank an der Von-Oven-Straße Geld am Automaten ziehen. Während des Einloggens wurde er von zwei unbekannten Männern zunächst bedrängt. Nachdem er seinen Pin-Code in das Gerät getippt hatte, hielt ihm plötzlich einer der Täter eine Zeitung vor das Gesicht, so dass die Sicht auf das Display verdeckt wurde.

Gerangel mit dem Senior um die Banknoten

Anschließend schubste das Duo den Senior zur Seite und hob 500 Euro von seinem Konto ab. Bei einem anschließenden Gerangel um die Banknoten wurde der Gelsenkirchener leicht verletzt. Die Täter konnten dennoch mit dem Geld fliehen.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Ein 20-Jähriger, etwa 165 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Trainingshose, weißen Turnschuhen, weißer Jacke mit schwarzem Schulterbesatz mit einem auffälligen weißen, senkrecht angebrachten Streifen mittig sowie schwarzer Kappe mit weißem Muster. Der zweite Mann soll etwa 25 Jahre alt sein, 185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Trainingshose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle, schwarzer Jacke und schwarzer Kappe mit hellem, rundem Aufdruck vorn.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise auf die beiden erbittet das Kriminalkommissariat 21 unter Telefon 0209 365 8112. Hinweise nimmt auch die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

