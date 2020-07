Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste der 71-jährige Radfahrer, der in Buer gegen eine geöffnete Autotür geprallt war.

Blaulicht 71-jähriger Radfahrer in Gelsenkirchen schwer verletzt

Gelsenkirchen-Buer In Buer wurde am Dienstag ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt beim Aufprall auf eine vor ihm geöffnete Autotür. Der Autofahrer flüchtete.

Ein 71-jähriger Radfahrer hat sich am Dienstagmittag, 14. Juli, bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Buer schwer verletzt. Der 71-Jährige war um 12.35 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Scherner Weg unterwegs, als ein 76 Jahre alter Autofahrer die Fahrertür seines geparkten Toyotas öffnete.

Bottroper Autofahrer flüchtete zunächst

In voller Fahrt prallte der Radfahrer gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den verletzten Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der beteiligte Autofahrer aus Bottrop entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf in der Nähe durch Polizeibeamte ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

