7. Sinfoniekonzert der NPW: Thema „Wasser“ steht im Fokus

Gelsenkirchen. „Wassermusik“ lautet der Titel des 7. Sinfoniekonzerts der Neuen Philharmonie Westfalen, das am 13. März in Gelsenkirchen gespielt wird.

Das 7. Sinfoniekonzert der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) trägt den Titel „Wassermusik“. Geleitet wird das Orchester an diesem Montagabend, 13. März, von Simon Gaudenz. Er ist seit mittlerweile vier Jahren Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie und hat sich dank seiner ebenso mutigen wie originellen Programmgestaltung bundes- und europaweit einen Namen gemacht. Beginn im Großen Haus des Musiktheaters im Revier ist um 19.30 Uhr. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Flötenkonzert von Vivaldi lässt die Elemente mächtig aufrauschen

Gaudenz stammt ursprünglich aus der Schweiz und wagt nun einen Abstecher ins Ruhrgebiet, um beim 7. Sinfoniekonzert der NPW das Dirigat zu übernehmen. Das Wasser als Element des Lebens steht an diesem Abend im Mittelpunkt. Das bewegte Spiel der Wellen hat in den vergangenen Jahrhunderten viele Komponisten inspiriert – so wie Claude Debussy in „La mer“ mit ozeanischen Klangfarben. Die Fahrt eines „Boots auf dem Ozean“ schildert Maurice Ravel mit rauschenden Arabesken.

Auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer wird das Publikum mitgenommen, wenn Jacques Iberts „Escales“ („Anlaufhäfen“) erklingt. Stationen der Seereise sind Palermo, Tunesien und Valencia. Die Raffinesse der französischen Impressionisten verband Anatoli Ljadow in der geheimnisvoll glitzernden Miniatur „Der verzauberte See“ mit russischen Märchenmotiven. Und Antonio Vivaldi lässt in seinem virtuosen Flötenkonzert „La tempesta di mare“ („Der Seesturm“) die Elemente mächtig aufrauschen.

Karten für das Konzert gibt es an der Theaterkasse oder unter: 0209 40 97 200.

