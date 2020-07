Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht am Dienstag, 24. März 2020 in Bochum. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Blaulicht 65-jähriger Radfahrer in Gelsenkirchen schwer verletzt

Gelsenkirchen-Ückendorf. In den frühen Morgenstunden war ein 65-jähriger Radfahrer in Gelsenkirchen unterwegs. Beim Zusammenstoß mit einem PKW wurde er schwer verletzt.

Ein 65 Jahre alter Gelsenkirchener verletzte sich am Montagmorgen schwer. Er fuhr mit seinem Fahrrad früh morgens um 5.33 Uhr auf der Metzer Straße, als es auf der Kreuzung mit der Spichernstraße zur Kollision mit einem von rechts kommenden PKW kam.

Am Steuer des Autos saß ein 20 Jahre alter Gelsenkirchener. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.