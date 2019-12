Gelsenkirchen. Der Supporters Clubs, Teutonia Schalke und die Gemeinde St. Joseph laden am 22. Dezember ein. Eintrittskarten können ab sofort vorbestellt werden.

6. Adventssingen in der Gelsenkirchener Glückauf-Kampfbahn

Dem hektischen Weihnachtstreiben für einige Stunden entfliehen, sich bewusst Zeit nehmen, einen Gang runterschalten. Das hat auf der Schalker Meile Tradition. Zum mittlerweile schon sechsten Mal laden das Team Schalker Meile des Supporters Clubs, Teutonia Schalke und die Schalker Gemeinde St. Joseph zum Schalker Adventssingen in die Glückauf-Kampfbahn ein.

Am vierten Advent, 22. Dezember, ist ab 15.04 Uhr Einlass. Dann beginnt ein besinnlicher und stimmungsvoller Nachmittag. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwurst, heißen Getränken und mehr lädt zum Verweilen in familiärer Atmosphäre ein.

Um 18.04 Uhr werden dann mit einem Friedenslicht aus Bethlehem Kerzen angezündet und Adventslieder miteinander auf der denkmalgeschützten Tribüne gesungen. Egal ob laut oder leise, hoch oder tief, jung oder alt – jede Stimme ist beim Schalker Adventssingen herzlich willkommen.

Die Eintrittskarten zum Preis von 04 Euro können ab sofort per E-Mail unter adventssingen@supportersclub.de vorbestellt und reserviert werden, die Abholung ist ab sofort im Quartiersbüro auf der Schalker Meile, Kurt-Schumacher-Straße 133, freitags zwischen 16.04 und 18.30 Uhr und vier Stunden vor dem Heimspiel des FC Schalke 04 möglich. Vor und nach dem Heimspiel gibt es zudem die Karten am Vereinsheim Schacht 6 am Schalker Markt 6. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung wird, wie auch schon in den Jahren zuvor, eine wohltätige Einrichtung in Gelsenkirchen unterstützen.