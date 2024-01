Demo gegen AfD und rechts in Gelsenkirchen: Die besten Fotos

Gelsenkirchen-Altstadt Die AfD veranstaltet einen Bürgerdialog im Hans-Sachs-Haus. Derweil protestieren bis zu 6500 Menschen gegen Hass und Hetze – mit diesen Plakaten:

Deutschlandweit sind bereits mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsradikale und für den Schutz der liberalen Demokratie zu demonstrieren. Der Hauptadressat der Demonstranten: die AfD. In Gelsenkirchen haben die Rechtspopulisten zu einem „Bürgerdialog“ eingeladen. Dagegen hat sich breiter Widerstand formiert. Die Polizei zählt am Samstagnachmittag (27. Januar) in der Spitze 6500 Gegendemonstranten in der Gelsenkirchener Innenstadt und vor dem Hans-Sachs-Haus, in dem die Veranstaltung abgehalten wird. Hier die besten Bilder:

