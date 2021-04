54-Jährige saß betrunken am Steuer eines Rettungswagens

Beamte der Polizei rückten zur Wohnadresse einer Frau in Bochum aus, die zuvor betrunken am Steuer eines Rettungswagens durch Gelsenkirchen gefahren sein soll.

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 54-jährige, die laut Zeugenaussagen am Donnerstag eine Seniorin im Rettungswagen durch Gelsenkirchen fuhr.

Die Polizei Gelsenkirchen hatte es am Donnerstag mit einem besonders süffisanten Fall zu tun: Eine 54-jährige Frau wird beschuldigt, in alkoholisiertem Zustand am Steuer eines Krankentransport-Fahrzeugs gesessen und in diesem Zustand eine Patientin befördert zu haben.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei Gelsenkirchen alarmiert

Aufmerksame Zeugen hatten der Polizei die Trunkenheitsfahrt gemeldet, nachdem die Frau eine 81-jährige Seniorin am Donnerstag um 13.15 Uhr an der Leithestraße in Ückendorf abgeholt und zu einem Krankenhaus gefahren hatte. Als Beamte die 54-Jährige an ihrer Wohnanschrift in Bochum aufsuchten, gab die Frau an, dass sie erst nach Beendigung ihrer Fahrten Alkohol konsumiert habe.

Die Frau musste die Polizisten zur Entnahme zweiter Blutproben zur Wache begleiten, die sie anschließend wieder verlassen durfte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Frau ein.