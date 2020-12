5000 Euro für das Friedensdorf Oberhausen aus Gelsenkirchen

Weil die Benefizkonzerte auf Schloss Berge in Gelsenkirchen ausgefallen sind, sprang die Volksbank Ruhr Mitte ein: 5000 Euro für das Friedensdorf Oberhausen. Im Bild (vl.): Wolfgang Mertens, Peter Bottermann und Bernd J. Kaiser.

Gelsenkirchen-Buer. Weil die Benefizkonzerte auf Schloss Berge in Gelsenkirchen ausfielen, sprang die Volksbank ein: 5000 Euro für das Friedensdorf Oberhausen.

Große Freude bei Wolfgang Mertens, dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Friedensdorfes in Oberhausen, und Bernd J. Kaiser, Organisator der Schloss-Berge-Konzerte des Lions Clubs Gelsenkirchen-Buer, bei der großzügigen Spendenübergabe der Volksbank für das Friedensdorf in Oberhausen.

Lions Club Buer organisiert Konzerte, Musiker verzichten für den guten Zweck auf Gagen

Diese Hilfsorganisation betreut Kinder aus aller Welt, die unverschuldet Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind. Der Lions Club Buer organisiert die Schloss-Berge-Konzerte für das Friedensdorf. Der Konzerterlös kommt über Spendenzahlungen hinaus zustande, weil bei allen Konzerten die mitwirkenden Musiker uneigennützig auf ihr Honorar verzichten.

Friedensdorf erhält rund 18.000 Euro im Jahr an Unterstützung durch die Konzerte

„Doch in diesem Jahr konnten wir wegen der Corona-Pandemie keine Konzerte anbieten und somit auch nicht, wie in den Vorjahren rund 18.000 Euro an das Friedensdorf überweisen. Da habe ich den langjährigen Förderer unserer Konzertreihe, die Volksbank Ruhr Mitte, angesprochen“, sagte Bernd J. Kaiser. Die Reaktion kam prompt.

„Dieser besonderen Bitte kommen wir gern mit einem runden Spendenbetrag von 5000 Euro nach und unterstützen die wertvolle Arbeit des Friedensdorfes“, sagte Dr. Peter Bottermann, Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte.