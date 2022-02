50 Jahre „Der Pate“: Die „Schauburg“ bietet Film und Büffet

Ein Star-Aufgebot: James Caan, Marlon Brando, Al Pacino und John Cazale spielen die tragenden Rollen in „der Pate“, der zum 50-Jährigen nun wieder in den Gelsenkirchener Kinos läuft.

Gelsenkirchen. Vor genau 50 Jahren kam „Der Pate“ auf die Leinwand: Gelsenkirchener Kinos zeigen den Kultfilm aus diesem Anlass in einer überarbeiteten Fassung.

Auf der Suche nach dem „Besten Film aller Zeiten“ setzen Fans und Kritiker regelmäßig „Der Pate“ auf einen der vordersten Plätze. Das Mafia-Epos von Regisseur Francis Ford Coppola kam vor 50 Jahren erstmals auf die Leinwand. Dieses Jubiläum nehmen auch die Gelsenkirchener Kinos zum Anlass, um sich vor dem cineastischen Meisterwerk noch einmal zu verneigen.

In der „Schauburg“ werden sizilianische Häppchen zum Mafia-Epos gereicht

Die „Schauburg“ in Gelsenkirchen-Buer lädt am 6. März zu einer Matinee und zeigt noch einmal den Kultfilm „Der Pate“ mit Marlon Brando in der Titelrolle. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Wir zeigen den ersten Teil an diesem Sonntag in einer Matinee in der Schauburg“, kündigte Stephan Zabka an, der für die Programmplanung verantwortlich ist. Los geht es um 11 Uhr. Und auf die Besucher des Traditionskinos an der Horster Straße in Buer wartet auch noch eine kleine kulinarische Überraschung: „Wir reichen passend zum Film ein kleines sizilianisches Buffet mit Häppchen“, kündigt Zabka an. Eintritt inklusive Essen: 14,50 Euro.

Der Film mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen wurde extra zu seinem runden Geburtstag überarbeitet und ist nun erstmals in einer digitalen 4K-Version zu sehen. Teil zwei der „Pate“-Trilogie läuft am Sonntag, 20. März, an gleicher Stelle, der abschließende dritte Teil am 3. April – jeweils ebenfalls als Matinee.

Wer am Sonntagvormittag nicht kann, dem sei ein Besuch der „Apollo Cinemas“ empfohlen. Das Kino im Schatten der Schalker Arena bietet ab Donnerstag jeden Abend eine Vorführung von „Der Pate“ – ebenfalls in der 4K-Fassung.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen