Gelsenkirchen Bei einer Kontrolle der Gelsenkirchener Polizei ist ein 23-jähriger Autofahrer aufgeflogen. Er hatte zuvor Desinfektionsmittel getrunken.

Die Gelsenkirchener Polizei spricht von einem „sehr außergewöhnlich hohen Wert“, der bislang so noch nicht vorgekommen sei: Beamte haben am frühen Mittwochmorgen (14. Februar) einen jungen Mann in seinem Auto kontrolliert – er hatte zuvor laut Zeugenaussagen Desinfektionsmittel getrunken. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von für Menschen normalerweise tödlichen 5,24 Promille. Auch ein weiterer Test habe denselben Wert ergeben, so ein Sprecher der Polizei weiter.

5,24 Promille: Gelsenkirchener Polizei stoppt volltrunkenen Autofahrer

Was war geschehen? Laut Polizei hatte ein aufmerksamer Zeuge am frühen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, die Polizei gerufen, weil er den Verdacht hatte, auf einem Tankstellengelände in Gelsenkirchen-Feldmark einen betrunkenen Autofahrer gesehen zu haben. Augenscheinlich habe der verdächtige Mann Desinfektionsmittel aus einer Flasche getrunken, bevor er das Gelände mit quietschenden Reifen verließ. Polizei-Beamte kontrollierten das Fahrzeug schließlich um 1 Uhr auf der Feldmarkstraße. Als der Fahrer das Fenster runterließ, kam den Beamten unmittelbar ein starker Geruch von Desinfektionsmittel entgegen.

Als sie den Recklinghäuser baten auszusteigen, habe er sich nicht auf den Beinen halten können und sich am Auto festhalten müssen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab dann den erschreckenden Wert von über fünf Promille. Die Beamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Außerdem stellten sie den Führerschein des 23-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: Die Einnahme von Desinfektionsmittel und auch anderen Flüssigkeiten, Tabletten oder Pulvern, die nicht für den Verzehr geeignet sind, kann unvorhersehbare gesundheitliche Folgen haben, gegebenenfalls sogar tödliche.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen