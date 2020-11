45-Jährige bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Wahrscheinlich war es ein tragischer Unfall: Eine 45-jährige Gelsenkirchenerin wird schwer verletzt am Fuße einer Treppe an der Aldenhofstraße gefunden. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise.

Gelsenkirchen. 45-jährige Gelsenkirchenerin stürzt wahrscheinlich mit ihrem Rad eine Treppe runter und wird schwer verletzt gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen tragischen Unfall: Ein aufmerksamer Passant hat am frühen Donnerstag, 19. November, gegen 6 Uhr, am Fuß der Treppe, die die Aldenhofstraße mit der Ravensbergstraße in Gelsenkirchen verbindet, eine schwer verletzte Frau gefunden. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Gelsenkirchener Polizei nicht vor

Neben der 45-Jährigen lag ihr Fahrrad. Gegen 5.20 Uhr habe sie ihre Wohnung verlassen, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, heißt in einer Meldung der Polizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. Sehr wahrscheinlich handele es sich um einen Unglücksfall oder Wegeunfall.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die vielleicht etwas gesehen haben. Hinweise gehen an das Verkehrskommissariat unter 0209 365-6200 oder an die Leitstelle der Polizei unter 0209 365-2160.