40 Kilo Bärlauch gepflückt: Anzeige für Gelsenkirchener (30)

Wild wachsende Bärlauchblätter hatte ein Gelsenkirchener Autofahrer illegal in Niedersachsen gepflückt.

Landkreis Hameln/Gelsenkirchen Ein Gelsenkirchener fuhr extra nach Niedersachsen, um dort im Wald 40 Kilo Bärlauch zu pflücken. So wurde er von der Polizei erwischt.

Da staunten die Polizeibeamten aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont aber nicht schlecht, als sie am späten Donnerstagabend auf einem Parkplatz bei Salzhemmendorf in den Kofferraum eines zur Kontrolle gestoppten Autofahrers blickten: Satte 40 Kilo Bärlauch hatte der 30-jährige Gelsenkirchener dort gehortet. Er gab an, sie für den Eigenbedarf gepflückt zu haben.

Täter wollte die gepflückten Wildpflanzen wohl verkaufen

Laut Pressemitteilung der niedersächsischen Polizeibehörde sei der kontrollierte Mann extra aus Gelsenkirchen gen Norden gereist, um die Wildpflanze Bärlauch aus dem Waldstück zu holen. Seine Behauptung, dass er eine solche Masse für den Eigenbedarf benötige, kauften ihm die Polizisten aber nicht ab.

Das Pflücken von Kräutern und Wildpflanzen aus nicht geschützten Bereichen sei nur in geringen Mengen und ausschließlich für den persönlichen Bedarf erlaubt. Bei 40 Kilogramm würde es sich aber nicht mehr um eine geringe Menge handeln, hieß es. Die Beamten vermuteten einen gewerblichen Hintergrund zur Verarbeitung des Bärlauchs.

Gegen den Mann soll ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet werden.

