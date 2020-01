Urlaub in deiner Stadt 260 Gelsenkirchener machten Winterurlaub in ihrer Stadt

Gelsenkirchen. Nach vielen Sommerausgaben feierte die Wintervariante von „Urlaub in deiner Stadt“ Premiere. 260 Menschen aus Gelsenkirchen nutzten das Angebot.

Es muss nicht immer New York, Paris oder London sein: Auch Gelsenkirchen eignet sich für einen Kurzurlaub. Bereits sechsmal seit 2014 haben die heimischen Hoteliers gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen und der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH im Sommer zum Übernachten in der eigenen Stadt eingeladen, und weil die Kontingente für die Aktion „Urlaub in Deiner Stadt“ für den Sommer immer schnell ausgebucht waren, feierte nun die Winterausgabe ihre Premiere.

Vom 3. bis zum 5. Januar öffneten sieben Hotels ihre Türen und ausgewählte Zimmer für heimische Gäste – und die zahlten pro Stern und Nacht zehn Euro inklusive Frühstück. Dazu gab es nach Auskunft der Stadt attraktive Angebote: eine Senderführung bei Radio Emscher Lippe, eine exklusive Besichtigung des Maschinenhauses auf Consol, einen Besuch der Salzgrotte in Scholven, einen Ausflug ins Schalke-Museum, Arena-Führungen und vieles mehr.

Stadt ist mit dem Ergebnis zufrieden

Das neue Konzept stieß bei den Stadt-Urlaubern auf reges Interesse: Rund 260 Übernachtungen – deutlich mehr als als im Sommer – wurden laut Stadt im Rahmen des Winter-Angebots „Urlaub in deiner Stadt“ gebucht.

Markus Schwardtmann, Leiter der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, ist sehr zufrieden, dass so viele Bürger der Stadt bei der ersten Winterauflage mit dabei sind. „Es freut mich, dass die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener auf diesem Wege die heimischen Hotels entdecken und hoffentlich ihren Besucherinnen und Besuchern bei der nächsten anstehenden Übernachtung in unserer Stadt ein Hotel empfehlen werden“, so Schwardtmann, der ein stetig steigendes Interesse an Gelsenkirchen als Übernachtungsziel verzeichnet: „Die Übernachtungszahlen für 2019 liegen zwar abschließend noch nicht vor, aber es ist davon auszugehen, dass das hohe Niveau des Vorjahres noch einmal übertroffen wird.“