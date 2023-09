26-Jähriger in Scholven attackiert: Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen. Nächtlicher Übergriff in Gelsenkirchen-Scholven: Ein 26-Jähriger soll von einem bislang unbekannten Täter hinterrücks attackiert worden sein.

Die Polizei bittet die Gelsenkirchener Bevölkerung um ihre Mithilfe: Gesucht wird ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht auf Dienstag in Scholven einen Mann (26) attackiert hat.

Um 1.15 Uhr hatte der Geschädigte eine Polizeiwache aufgesucht und Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. In seiner Befragung gab er an, dass er von einem Unbekannten grundlos angegriffen worden sei, als er gegen 23.15 Uhr einen Linienbus an der Haltestelle Bülsestraße in Scholven verlassen hatte.

Täter war schlank und hatte kurze, dunkle Locken

Der Täter, der zuvor nicht im Bus gesessen hatte, sei dem Mann gefolgt und habe ihn auf der Emmericher Straße von hinten angegriffen. Durch Schläge und Tritte ging er zu Boden. Dort sei er weiter geschlagen worden. Anschließend sei der Unbekannte geflohen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Eine Täterbeschreibung liegt vor: Der Gesuchte ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze, dunkle Locken. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Hinweise: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

