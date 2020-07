Blaulicht 26-Jähriger im gestohlenen Auto in Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen-Buer. Mit gestohlenem Auto und ohne Führerschein war ein 26-jähriger in Gelsenkirchen unterwegs, als die Polizei ihn stoppte. Er war nicht allein.

Nachdem er in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.40 Uhr zwei rote Ampeln an der Kurt-Schumacher-Straße – an der Vom-Stein-Straße und der Cranger Straße – überfahren hatte, forderte die Gelsenkirchener Polizei einen 26-jährigen Daewoo-Fahrer auf, anzuhalten. Der junge Mann ignorierte die Zeichen jedoch und versuchte zu flüchten.

Ohne Führerschein und festen Wohnsitz

Nach kurzer Verfolgungsjagd und einem Wendemanöver stoppte der Mann an der Goldbergstraße und versuchte zu Fuß zu entkommen – vergeblich. Bei der Überprüfung des Fahrers und des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und dass die am Auto angebrachten Kennzeichen gestohlen worden waren.

Im Wageninneren stießen die Beamten zudem auf Aufbruchwerkzeuge sowie weitere Kennzeichen, die entwendet worden waren. Der 26-jährige Fahrer sowie seine 23 und 35 Jahre alten Beifahrer aus Gelsenkirchen wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten stellten das Auto sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.