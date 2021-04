2400 zusätzliche Impfdosen von Astrazeneca – Termine buchbar

Die Stadt Gelsenkirchen erhält kurzfristig 2400 Impfdosen des Astrazeneca-Vakzins. Ab Freitag, 9. April, können Menschen über 60 Termine buchen.

Das sind gute Neuigkeiten: Der Stadt Gelsenkirchen stehen kurzfristig 2400 Impfdosen des Vakzins von Astrazeneca zur Verfügung. In einer Sonderaktion sollen die nun an Personen im Alter ab 60 Jahren verimpft werden. Die Stadt hat dazu auf ihrer Homepage unter dem Link gelsenkirchen.de/impftermine ein Buchungsportal eingerichtet, über das ab Freitag, 9. April, ab 8 Uhr, Termine gebucht werden können.

Gelsenkirchen bekommt 2400 zusätzliche Astrazeneca-Impfdosen, Termine jetzt buchbar

Die ab Freitag, 9. April, zu vergebenden Zusatztermine werden im Zeitraum von Donnerstag, 15. April, bis Sonntag, 18. April, liegen. Es wird ausschließlich der Impfstoff von Astrazeneca angeboten. „Das ist eine gute Nachricht für die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, denn 2.400 zusätzliche Impfungen sind 2.400 Menschen mehr in dieser Stadt, deren Risiko, schwer an Corona zu erkranken, minimiert ist“, freut sich Oberbürgermeisterin Karin Welge.

Insgesamt sind in Gelsenkirchen 36.491 Menschen zum ersten Mal gegen Corona geimpft worden. Bereits 15.371 Menschen haben mit Stand 7. April sogar schon ihre Zweitimpfung erhalten. „Wir hoffen, dass mit dem Einbezug der Hausärzte der Impfprozess jetzt noch deutlich mehr an Fahrt aufnimmt“, so Karin Welge weiter: „Aber dafür muss auch bald deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Auch wenn ab Freitag, 9. April, nun eine zusätzliche Chance für Menschen ab 60 Jahren, geimpft zu werden, hinzukommt, würden die 2400 Dosen bei weitem nicht für alle Interessierten reichen, heißt es seitens der Stadt. Darauf weist Dr. Christopher Schmitt, stellvertretender Leiter des Krisenstabes der Stadt, hin: „Wir bitten jetzt schon um Verständnis, dass auch morgen leider viele, die gerne geimpft werden wollen, leer ausgehen werden.“