24 Stunden in der „Grünen Hölle“ für Gelsenkirchener Kinder

Bei „Rad am Ring“ fahren die „Altfrid Fighter“ seit Jahren für gute Zwecke 24 Stunden durch die „Grüne Hölle“ über den Nürburgring. Diesmal am 20. und 21. Juli 2024 für die Arbeit der Amigonianer in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen Die Amigonianer trommeln für das 24-Stunden-Radrennen auf dem Nürburgring. Die „Altfrid Fighter“ strampeln diesmal für Gelsenkirchener Projekte.

„AbGEfahren!“ ist das Rennen jedes Jahr: 24 Stunden durch die „Grüne Hölle“, die legendäre Nordschleife des Nürburgrings. Allerdings auf dem Fahrrad, und das bei jedem Wetter. Die „Altfrid Fighter“ nehmen die Strecke seit 2009 jedes Jahr unter die Räder, und das immer für einen guten Zweck. Diesmal soll die Arbeit der Gelsenkirchener Amigonianer unterstützt werden, und dafür suchen die wiederum Unterstützung vor Ort.

Im Sommer 2009 probierten vier ahnungslose Freizeitradler, nebenbei Freunde und Förderer der Jugendbildungsstätte St. Altfrid im Bistum Essen, das 24-Rennen am Nürburgring aus. Sie waren ein kleines Team unter 4000 Teilnehmenden, belegten Platz „vierhundertnochwas“ und beschlossen: „Das machen wir nochmal, aber dann als Sponsorenrennen.“ Ein Jahr später bildeten 50 Altfrid-Fighter bereits die zweitgrößte Mannschaft unter 5000 Teilnehmenden und sind seitdem eines der prominenten Charity-Projekte bei „Rad am Ring“.

Firmen und Privatleute in Gelsenkirchen als Sponsoren gesucht

Die Amigonianer mit Sitz und Jugendtreff am Stallbergshof sollen nun nach dem JuHu Gelsenkirchen und dem Förderkorb vom Einsatz der „Fighter“ profitieren. Der Ertrag beim 24-Stunden-Radevent setzt sich zusammen aus Sponsoring und dem „Kilometergeld“, das die Fahrerinnen und Fahrer selbst einwerben. Insgesamt über 255.000 Euro sind so schon zusammen gekommen.

„Wir möchten nun vor allem Sponsoren zur Mithilfe anregen, Privatleute wie Firmen, außerdem brauchen wir tatkräftige Unterstützung für das Fahrerlager“, machen Uwe Beyer und Michael Niehaus von den Amigonianern und Dieter Rehmann und Lothar Jekel vom Förderverein deutlich, „außerdem wollen wir ein oder zwei Teams von vier Leuten dazu gewinnen, die dann mit den Altfrid Fightern fahren. Unser Pater Ralf will in Kutte auch selbst aufs Rad steigen, vielleicht finden wir noch Gelsenkirchener Prominente“, hoffen sie.

Ohne Mampf kein Kampf: Das Team muss beim 24-Stunden-Radrennen betreut und verpflegt werden, die Amigonianer suchen deshalb Unterstützung in Gelsenkirchen. Foto: Michael Jochim / FUNKE Foto Services

Ein Tross von ungefähr 20 Aktiven wird nötig sein, um das Fahrerlager zu unterhalten, denn die „Altfrid Fighter“ starten allein schon mit 70 bis 80 Unerschrockenen, und die wollen über 24 Stunden von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr, 20. auf 21. Juli, betreut und vor allem verpflegt werden. „Nudeln für die Power in den Beinen“, meint Rehmann lächelnd.

Helfer für die Zeltküche aus Gelsenkirchen sind willkommen

Beim Fahrerlager selbst hoffen die Amigonianer auf Hilfe bei den Pfadfindern, dem Roten Kreuz, dem THW oder den Maltesern, „allerdings ist das ausgerechnet das Wochenende, an dem Taylor Swift in der Arena singt.“ So oder so müssen die Zelte für das Team, den Betreuungs-Tross, das Material und die Küche aber auch transportiert, auf- und nach den 24 Stunden wieder abgebaut werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Im Blickpunkt der Hilfe soll die Bildungsförderung für Jugendliche in Gelsenkirchen der Amigonianer stehen. Uwe Beyer unterstreicht: „Da ist hier einfach ein Riesenbedarf.“ Er denkt aber vor allem auch an die inzwischen ziemlich betagten VW Bullis, mit denen unter anderem die Mittagstisch-Angebote „Mahlzeit – Immersatt“ transportiert werden. „Einer ist schon abgängig, der zweite wohl auch schon bald.“

Spenden mit dem Verwendungszweck „Rad am Ring/Altfrid Fighters“ gegen Spendenquittung an die Bank im Bistum Essen, IBAN: DE47 3606 0295 0012 7020 19, BIC: GENODED1BBE, Paypal: soziale.werke@amigonianer.org, Informationen auf amigonianer.org/rad-am-ring

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen