22. 2. 22: In Gelsenkirchen kein Traum-Termin für Ja-Sager

Ein besonderer Tag im Leben wird gerne auch an einem besonderen Datum gefeiert. Für 2022 wurden in Gelsenkirchen bislang allerdings nur wenige Termine für den 2. oder 22. Februar gebucht.

Gelsenkirchen. Wer nach einem besonderen Hochzeitstag sucht, wird 2022 am 2. und 22. 2. fündig. In Gelsenkirchen sind diese Standesamt-Termine noch kein Renner.

Zugegeben, der Februar ist nicht per se ein beliebter Hochzeitsmonat. Da haben der Mai oder die Sommermonate in der Regel bessere Karten. Doch wer nach besonderen Hochzeitsdaten 2020 sucht, wird eben nur im Februar fällig: am 2. 02. 2022 oder am 22. 02. 2022. Sind das die Zahlen für einen Boom unter den Ja-Sagern? In Gelsenkirchen bislang nicht.

Besondere Trauorte in Gelsenkirchen: Lüttinghof, Schloss Berge, Zoom

Das Gelsenkirchener Standesamt bietet für den 2. Februar ‘22, einen Mittwoch, insgesamt 20 Hochzeitstermine an. Lediglich fünf sind bereits belegt. „Am 22. 02. 2022 bieten wir 23 Termine an, davon sind bereits acht gebucht“, gibt Stadtsprecher Martin Schulmann einen Ausblick auf diesen besonderen Heirats-Dienstag im kommenden Jahr.

Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren.

Alle Trautermine finden im Schloss Horst statt. Besondere Trauorte (Lüttinghof, Schloss Berge, Zoom Erlebniswelt) könnten im Rahmen des Angebotes „Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten“ (02.02. ab 15 Uhr und 22.02.2022 ab 17 Uhr) gebucht werden, so Schulmann. Doch das sei „bisher nicht der Fall“.

Freitags und samstags werden in Gelsenkirchen in der Regel 16 Trauungen vollzogen

Für den 22. Februar wurden immerhin die Termine im Nachmittagsbereich aufgestockt, der 2. Februar werde hingegen „regulär wie jeder Mittwoch angeboten“, heißt es im Standesamt. Freitags und samstags werden in Gelsenkirchen in der Regel 16 Trauungen zwischen 8.30 und 12.30 Uhr vollzogen. „Es gibt auch lange Donnerstage im Sommer mit bis zu 20 Eheschließungen“ erklärt Dunja Borchert vom Referat Bürgerservice. Kurzum: Als Hochzeits-Hochtage stechen die Februar-Tage ‘22 mit den besonderen Daten bislang nicht heraus.

2018 haben sich übrigens 1494 Paare in Gelsenkirchen das Ja-Wort gegeben, 2019 waren es 1370 und 2020, offensichtlich auch pandemiebedingt, lediglich 1255.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen