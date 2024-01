21-Jähriger Gelsenkirchener betrunken auf E-Scooter gestoppt

Alkohol am Lenker ist keine gute Idee: Der Gelsenkirchener Polizei stoppte einen betrunkenen E-Sooter-Fahrer in Bismarck.

Gelsenkirchen In Schlangenlinien fahrend war ein 21-Jähriger nachts in Gelsenkirchen mit einem E-SAcooter unterwegs. Das fiel Polizisten auf.

Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist ein E-Scooter Fahrer am Mittwoch, 17. Januar, von Polizisten in Bismarck kontrolliert worden. Der 21-Jährige war gegen 23.50 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs und fiel den Beamten durch sein Fahren in Schlangenlinien auf. Sie stoppten den jungen Mann, der zugab, Bier getrunken zu haben. Der Alkoholtest war positiv, eine Blutprobe wurde auf der Wache. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

