2023 ist Gelsenkirchens Weihnachtscircus noch spektakulärer

Gelsenkirchen. Der Weihnachtscircus der Familie Probst kommt wieder nach Gelsenkirchen. Auf diese waghalsigen Neuerungen dürfen sich die Besucher freuen.

Er gehört für viele genauso zur schönsten Zeit des Jahres wie Lichterglanz, Lebkuchen und Plätzchen: der Gelsenkirchener Weihnachtscircus des Circus Probst. Und natürlich ist er auch in diesem Jahr wieder in der Stadt, soll sogar noch viel spektakulärer als in den vergangenen Jahren werden. Ganz passend ist da der Titel der 26. Ausgabe des Familien-Events: „Power of Life“ („Kraft des Lebens“).

In diesem Jahr wird der Gelsenkirchener Weihnachtscircus noch spektakulärer

Nach der nostalgischen Jubiläumsshow 2022 (damals der Titel: „Celebration“) wird dieses Mal am 20. Dezember Premiere gefeiert. Die letzte Show steigt dann am 7. Januar 2024. Fand das letzte Gastspiel, abweichend von der eigentlichen Tradition am Europaplatz auf dem Gelände Schalker Verein statt, geht es in diesem Jahr wieder auf die gewohnte Spielfläche im mittlerweile neu gestalteten Revierpark Nienhausen.

Lichterglanz im Zirkuszelt: Auch in diesem Jahr stimmt der mittlerweile 26. Gelsenkirchener Weihnachtscircus der Familie Probst auf das Fest der Feste ein. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Für uns ist es immer wieder wie nach Hause kommen“, schwärmt Zirkuschefin Brigitte Probst im Gespräch mit der Redaktion. „Es ist schon enorm, wie sehr wir mit Gelsenkirchen verbunden sind“, sagt sie auch. Die Familie und ihr Team können es kaum erwarten, an die Emscher zu kommen: „Wir zählen schon die Tage“, verrät Brigitte Probst.

Bereits am 6. November wollen sie mit all ihrer Technik, all ihrem Equipment in der Stadt ankommen, ab dem 11. November wird es dann auch möglich sein, vor Ort im Revierpark direkt an der Zirkus-Kasse (in der Zeit von 10 bis 18 Uhr) die begehrten Tickets zu bekommen. Schon jetzt allerdings ist klar: „Der Vorverkauf läuft bombastisch“, berichtet Brigitte Probst.

„Wir hatten noch nie so einen Run auf die Logenplätze wie in diesem Jahr.“ Und auch die Vorstellung an Heiligabend habe sich mit der Zeit zu einem absoluten Renner entwickelt: „Für viele ist das mittlerweile ein fester Teil des Weihnachtsfestes“, weiß Probst. Für viele andere sei es wichtig, vor den Feiertagen unterm Zirkuszelt gesessen zu haben: „Das ist dann das Einläuten von Weihnachten.“

Gelsenkirchener Weihnachtscircus: Spektakuläre Flug-Show mit Motorrädern

Das neue Programm verbindet klassische Zirkuskunst mit modernen Elementen – und jeder Menge Nervenkitzel. Als ein absolutes Highlight nennt Brigitte Probst im Gespräch mit der Redaktion die fliegenden Motorräder vom Ensemble Maximo Luftmann. Erstmals will eine Gruppe von Artisten quer durch das Zirkuszelt fliegen und allerhand gefährliche Tricks zeigen. Dabei wollen sie mit Hilfe einer Rampe Schwung nehmen und werden dann bis hoch unter die Zeltkuppel katapultiert.

Für „Power of Life“ hat die Juniorchefin des Circus Probst gemeinsam mit ihrem Manegenpartner Gerd Koch eine neue harmonische Pferde-Revue zusammengestellt. Beide Experten gehören nach Angaben der Familie Probst zu den gefragtesten Tierlehrern Europas, mit ruhiger Hand und Geschick haben sie erneut vielfältige Lauffiguren und Tricks mit den Tieren eingearbeitet.

Und was wäre ein Zirkus ohne Clown? Rico ist ein Meister des komischen Fachs. Egal, in welche Rolle er schlüpft, der gebürtige Pole weiß sein Publikum gekonnt zum Lachen zu bringen. Dabei bedient er sich der kompletten Klaviatur der Clownerie – vom feinsinnigen Humor bis zum albernen Klamauk. Mit dabei sein sollen auch farbenfrohe Papageien und verspielte Pudel bei der Tierdressur, die Zwei- und Vierbeiner zeigen fröhlich ihre Kunststücke an der Seite von Marietta und Gerd und setzen dabei sicher auch so manches Mal ihren eigenen Willen durch – ganz bestimmt zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer.

26. Gelsenkirchener Weihnachtscircus: Hier gibt’s die Tickets Die Vorstellungszeiten des 26. Gelsenkirchener Weihnachtscircus: täglich um 15 Uhr und 19.30 Uhr. Die Ausnahmen: am 24. Dezember gibt es Vorstellungen nur um 14 Uhr, am 7. Januar nur um 15 Uhr. Die Ticketpreise: Die Loge kostet 42 Euro, ermäßigt 38 Euro, Karten der Kategorie 1 kosten 38 Euro (ermäßigt 34 Euro), Karten der Kategorie 2 gibt’s für 30 Euro (26 Euro), der Preis für Tickets der Kategorie 3 liegt bei 22 Euro (18 Euro), in der Kategorie 4 bei 20 Euro (16 Euro). Karten gibt es im Netz unter gelsenkirchener-weihnachtscircus.de oder am Tickettelefon unter 0209-177 99 90

Nervenkitzel Nummer zwei bieten die temperamentvollen Artisten der Palma-Truppe. Sie sind Experten auf dem Hochseil und am schnell rotierenden Todesrad, wollen wagemutige Sprünge und Tricks zeigen, für Begeisterung beim Publikum sorgen und gleichzeitig auch für Erleichterung, wenn die Artisten wieder wohlbehalten am Boden angelangt sind. Die zehn Tänzerinnen der Probst Dance Crew werden zahlreiche Darbietungen umrahmen und den roten Faden der Show bieten – in über extra für die Tänzerinnen angefertigten Kostümen.

Für Moderation und Gesang sorgt die Essenerin Alisson Bennefoy. Schon als Kind saß sie als Besucherin im Weihnachtscircus, seit dem vergangenen Jahr strahlt die Musicaldarstellerin nun selbst in der Manege. In gewohnter Weise wird die Show durch das Probst-Orchester begleitet.

