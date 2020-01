Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2000 Tiere vermittelt

Insgesamt wurden im Jahr 2019 rund 2000 Tiere aus dem Tierheim heraus in ein endgültiges Zuhause vermittelt. „Da weiß man dann ja schon, was rein kommt“, so Heike Reddig.

Aktuell beherbergt das Tierheim 100 Hunde, 160 Katzen und 60 Kleintiere. Für Katzen herrscht aktuell ein Aufnahmestopp.

Wer ein Tier bei sich aufnehmen möchte, kann dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr an die Willy-Brandt-Allee 449 kommen. Samstags und sonntags ist das Heim von 10 bis 12 Uhr geöffnet.