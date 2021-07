200 Liter Regen pro Quadratmeter lassen Hagen absaufen

Hagen. Die anhaltenden Starkregenfälle haben in der Nacht zum Mittwoch große Teile von Hagen absaufen lassen. Hier die Zwischenbilanz am Mittag:

Dass der Starkregen kommen würde, konnte angesichts der Prognosen vom Dienstag niemanden überraschen. Doch bis zu 200 Liter Wasser pro Quadratmeter in der Nacht ließen auch die bestens präparierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) in Hagen kapitulieren. (Hier die wichtigsten Video-Szenen)

Der anhaltende Starkregen des Tiefdruckgebietes „Bernd“ sorgte am Mittwoch in Hagen für überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, einen abgesoffenen Bahnhof in Hohenlimburg, komplett abgeschnittene Ortsteile und Täler, Stromabschaltung und ein evakuiertes Altenheim (Martha-Müller-Seniorenzentrum). Besonders betroffen sind Hohenlimburg, Eilpe, Wehringhausen sowie das Volmetal, während die Lage im Norden und Westen der Stadt sich relativ glimpflich gestaltet.

Gegen Mitternacht erreichten die ersten Notrufe die ohnehin in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte Leitstelle der Feuerwehr, wo sich schnell der erste Brennpunkt in der Wesselbach in Hohenlimburg herauskristallisierte. Als die Lage sich so zuspitze, dass das AWO-Altenheim durchspült wurde und vor dem vollständigen Absaufen eine Evakuierung anstand, wurde gegen 2 Uhr in der Nacht der Krisenstab der Stadt Hagen zusammengetrommelt. „Eine solche Lage ist auch mit 500 Einsatzkräften nicht mehr zu beherrschen“, skizzierte Feuerwehr-Einsatzleiter Ralf Blumenthal die Situation trotz der Unterstützung durch externe Kräfte aus dem Hochsauerlandkreis, dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die B54 im Volmetal ist immer wieder durch Geröllmassen und Bachläufe unterbrochen. Nur mit Mühe können die Einsatzkräfte die Versorgung der Menschen mit den wesentlichen Dingen sichern. Foto: Dana Mester / Westfalenpost

Bis zu 200 offene Einsätze registrierte die Leitstelle in nächtlichen Spitzenzeiten. Vollgelaufenen Keller, erhebliche Gebäudeschäden, abgerutschte Hänge, eingestürzte Mauern – das THW kam mit den Räumarbeiten kaum nach, um abgeschnittene Tallagen für die Einsatzkräfte erreichbar zu machen. „Während ein Radlader einen abgerutschten Hang vorne freischob, rutschte dieser hinten wieder nach“, berichtete Blumenthal.

Ein Anwohner wurde in der Unternahmer von einer Schlammlawine verschüttet und musste mit leichten Blessuren im Krankenhaus versorgt werden. Vor allem im Volmetal unterstützten die Landwirte mit ihren Fahrzeugen die Einsatzkräfte beim Freiräumen der Straßen.

Hilfe für Hagen kommt von den Einsatzkräften aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Wir haben eine massive Unwetterlage, die uns voll erwischt hat“, fasste der Erste Beigeordnete der Stadt, Christoph Gerbersmann, als Leiter des Krisenstabes die Lage zusammen und blickte mit Sorge auf die Wetterprognose für den restlichen Tag. „Zum Glück konnten wir in Hagen und in der Umgebung genügend Heimplätze und Krankenhausbetten organisieren, um 56 auf den Rollstuhl angewiesene Frauen und Männer aus dem Altenheim sowie 20 weitere Bettlägerige unterzubringen“, machte der Finanzdezernent deutlich, dass das Martha-Müller-Seniorenzentrum in der Wesselbach auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar sein werde.

Busverkehr in vielen Bereichen nicht mehr möglich

Im ab Delstern abgeschnittenen Volmetal lag der Schwerpunkt der Einsatzkräfte darauf, in Zusammenarbeit mit den Kliniken Ambrock die Notfallversorgung der Menschen aufrecht zu erhalten. Die B 54 blieb in weiten Teilen für normale Fahrzeuge unpassierbar.

Gaffer sollen Absperrungen respektieren Angesichts der enormen Schäden auf vielen Straßen und des anhaltenden Risikos aufgrund der durchnässten Hänge appelliert die Stadt Hagen an alle Eltern, auch am Donnerstag keine Kinder in die Kitas und OGS-Angebote zu bringen, wenn es sich einrichten lässt. Grundsätzlich sollten die Menschen zu Hause, so die Bitte der Einsatzkräfte, um die Arbeiten nicht zu gefährden. Auch sollten Spaziergänge in den Wäldern vermieden werden, weil angesichts der aufgeweichten Böden und strömenden Bachläufe die Standfestigkeit mancher Bäume nicht mehr gewährleistet sei. Die Hagener Polizei, die mit 100 eigenen Kräften sowie Unterstützung einer Hundertschaft und Kollegen aus dem EN-Kreis unterwegs war, warnte eindringlich davor, dass Schaulustige und Gaffer die Absperrungen übertreten, um Videobilder vom Einsatzgeschehen zu machen. „Ein solches Verhalten ist nicht bloß fahrlässig, sondern lebensgefährlich“, verwies Polizeisprecher Tino Schäfer darauf, dass es aktuelle Informationen zur Lage unter 9862828 gebe. In Notfällen gelten natürlich weiterhin die Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112).

Wie auch in Hohenlimburg hatten sich entlang der ohnehin schon durchnässten Hänge die Bäche in reißende Flussläufe verwandelt, die sich ihre eigenen Routen suchten. Der Busverkehr der Hagener Straßenbahn AG kam in den betroffenen Gebieten komplett zum Erliegen.

In Hohenlimburg wurden Autos von den Fluten mitgerissen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Der heimische Energierversorger Enervie musste in den hauptbetroffenen Abschnitten – vorzugsweise in Hohenlimburg – die Strom- und Gasversorgung unterbrechen. Hier soll erst wieder zugeschaltet werden, wenn die Lage dies technisch sicher zulässt.

Rentner Jürgen Fischer blickt aus seiner Wohnung auf die überflutete Straße vor dem Haus. Er wohnt seit 40 Jahren in dem Haus und hat sowas nach eigenen Angaben «noch nicht erlebt».

Ein Bild der Zerstörung: An einem Haus wurde eine Wand von den Fluten eingerissen.

Darüber hinaus berichtete die Stadt von Gebäudeschäden am Hohenlimburger Gymnasium, durch die Decken dringende Wasserströme in den Kindergärten Elseyer Straße und Wiesenstraße, am Hohenhof, im Rathaus Hohenlimburg und zahlreichen weiteren Schulen.

Die für den Abend geplante Muschelsalatveranstaltung wurde bereits am Vormittag abgesagt.