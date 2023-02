Zehntausende feiern beim Rosenmontagszug in Gelsenkirchen

Endlich wieder Rosenmontagszug in Gelsenkirchen-Erle! Die besten Kostüme, die schönsten Wagen in diesem Video.

Das war er: Der langersehnte Rosenmontagszug 2023 in Gelsenkirchen-Erle. Wer mit seinem Kostüm in diesem Jahr extrem aufgefallen ist.

Drei lange Jahre mussten sie sich gedulden. Jetzt durften alle Närrinnen und Narren zum Höhepunkt des Straßenkarnevals endlich wieder unter freiem Himmel gemeinsam in einer kunterbunten, feiernden Menschenmasse einen Feuertopf der Emotionen zünden. Laut Polizei drängten sich über 20.000 Besucher beim Rosenmontagszug entlang der Zugstrecke in Erle. Sie tanzten, tranken und trällerten mit Inbrunst alle Party-Hits. Und die kleinsten Gäste kreischten vor Glück im Kamelle-Regen.

Der Rosenmontagszug setzte sich fast auf die Minute pünktlich in Bewegung

Fast auf die Minute pünktlich um 14.33 Uhr biegt der Zug von der Willy-Brandt-Allee, die als Aufzugsgebiet dient, auf die Auguststraße ab. Vorne Weg an der Spitze, gleich hinter dem Polizeiwagen, rollt ein Traktor heran, der ein rotes Riesenschild transportiert. Darauf steht in schwarzen Buchstaben gepinselt: „Karneval 2023“. Es war im Jahr 2020, das sich zuvor ein Rosenmontagszug hier in Bewegung setzen durfte. Zwei ganz bittere, coronabedingte Zwangsausfälle folgten. Nun heißt es endlich wieder: gemeinsam schunkeln!

„Wir hatten schon leichte Entzugserscheinungen“, sagt Ramona Ritzenhoff aus Lage in Westfalen. Sie ist gemeinsam mit ihren Freundinnen Kordula Moschny und Elke Di Paterniano nach Gelsenkirchen gekommen. Denn hier lebt ihre Tochter Courtney (26). Und das Frauen-Quartett will sich nun unters Jecken-Volk mischen.

Rosenmontagszug in Gelsenkirchen Rosenmontagszug in Gelsenkirchen Tausende Jecken feierten den ersten Rosenmontagszug in Gelsenkirchen nach dem Corona-Lockdown. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dort fallen sie extrem auf: Denn die feiernden Vier haben sich als wandelnde Brausetüten verkleidet. „Wir werden von allen angestrahlt“, erzählen sie. Denn mit der Brause, damals gerne direkt aus der Hand geschleckt, verbindet ja eigentlich jeder sofort süßeste Kindheitserinnerungen.

Seit Kindheitstagen ist Patrick Weichert auch großer Fan der „Asterix“-Comics. Und weil er dessen Freund Obelix von Körpergröße und Bauchumfang schon ein wenig ähnelt, hat sich der Mann aus Erle in ein entsprechendes Kostüm geworfen. Soll heißen: stilecht mit weiß-blauer, gestreifter Hose plus Hinkelstein auf dem Rücken. Der ist aber nur aus Stoff.

Auf dem kleinen Wagen blubbert ein Kessel mit Zaubertrank

„Das Kostüm hatte ich schon beim letzten Zug an“, erzählt Weichert. Neu ist aber der Wagen, den er hinter sich herzieht. Darauf stehen zwei Figuren: besagter Asterix und Druide Miraculix. Und der Kessel mit blubberndem Zaubertrank darf natürlich auch nicht fehlen. „Da habe ich einen Monat dran gebastelt“, erzählt Weichert. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Viele der Zugbesucher schießen ein Erinnerungsfoto mit dem Gallier aus Erle.

„Da habe ich einen Monat lang dran gebastelt“: Patrick „Obelix“ Weichert und sein kleiner gallischer Wagen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gleich daneben hat ein Bergmannstrio Aufstellung bezogen: Tim Steier aus Buer ist gemeinsam mit Markus Steier und Martin Hemming da. Sie alle tragen die Kluft eines Steigers. „Viele Verwandte von uns sind einst eingefahren. Wir waren aber auch einige Male unter Tage – als Besucher“, erzählt Tim Steier. Und um die Illusion zu perfektionieren, haben sie sich noch ein bisschen schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert. „Das ist unser Kohlenstaub“, sagen sie und lachen.

Gut lachen hat auch Stadtprinz Thorsten I., der zur KG Bismarcker Funken gehört. Seit der Session 21/22 ist er bereits in Amt und Würden. Der Ausfall des Vorjahreszuges fühlte sich auch für ihn an wie ein Stich mitten ins gebrochene Jecken-Herz. Nun also die Entschädigung: Ein zehntausendfaches „Helau!“ wurde dem Narren-Oberhaupt entgegengeschmettert. Und Regent Thorsten I. dankt samt Gefolge und Kinderprinz Ben I. an seiner Seite mit einem Kamelle-Gewitter.

Auf der Cranger Straße kommt der Rosenmontagszug mehrmals zum Stehen

Auf dem ersten Kilometer rollt der närrische Lindwurm – laut Zugleiter Robert Kemski bestehend aus zwölf Motivwagen, 20 Fußgruppen und drei Kapellen – nahezu reibungslos durch die Menge. Doch auf der Cranger Straße kommt er dann doch mehrmals zum Stehen. Und zwar gewollt. Denn vor der Tribüne an der Borgwiese wird gern ein kleines Päuschen eingelegt, damit die vorbeiziehenden Gruppen dort von den Gästen auf den erhobenen Top-Plätzen auch entsprechend empfangen, gewürdigt und gefeiert werden können.

Beliebte Brausetüten: (v. l.) Ramona, Courtney, Elke und Kordula haben sich auch unter das jecke Volk in Gelsenkirchen gemischt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Der Mann am Mikro ist Dennis Bittermann. Er kennt alle Infos zu den Karnevalsgesellschaften und ihren Protagonisten. Er feuert das Jecken-Volk zu seinen Füßen an. Und als der Prinzenwagen vorbeirollt, werden natürlich neben Thorsten I. und Ben I. auch die Hofdame Anja Stepanowski und Hofmarschall Uwe Hoffmann begrüßt.

Und Bittermann ist es auch, der alle kamellewerfenden Narren davor warnt, ihr Wurfmaterial in diesem Bereich zu sparsam einzusetzen. „Denkt daran“, ruft er mit einer Portion Schalk in der Stimme, „ab hier geht es bergauf – macht also eure Wagen leer“. Und die Narren taten, wie ihnen geheißen. Der Kamelleregen, er wollte gar kein Ende nehmen.

