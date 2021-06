2. Sonder-Impfaktion: 1860 Gelsenkirchener erhalten Vakzin

Bei der zweiten Impf-Sonderaktion (Symbolbild) am Wochenende (5./6. Juni) in Gelsenkirchen haben 1860 Gelsenkirchener ein Corona-Vakzin erhalten. Probleme durch Überbuchung.

Bei der 2. Impf-Sonderaktion in Gelsenkirchen haben am Wochenende 1860 Menschen das Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht bekommen. Zusammen mit der ersten Corona-Aktion eine Woche zuvor sind es damit 3090 zusätzlich geimpfte Menschen. Die letzte Dosis wurde am Sonntag zwei Stunden vor Abschluss verimpft.

Probleme durch Überbuchung - Betroffene erhalten Impfangebot im Zentrum als Ersatz

Von 8 bis 18 Uhr konnten sich am Wochenende ohne Termin Menschen aus den jeweiligen Stadtbezirken in den Gesamtschulen Horst und Erle sowie im Berufskolleg Königsstraße impfen lassen.

Abgesehen von längeren Warteschlangen am Morgen gab es laut Stadt nur am Berufskolleg kleinere Probleme, „weil viele Impfwillige am Samstag nicht zu ihrem Terminfenster erschienen“, so Organisationsleiter Ansgar Stening. Am Sonntag kam es zu einer Überbuchung eines Zeitfensters mit rund 20 Terminen. „Das tut uns leid. Die Betroffenen bekommen jetzt ein Impfangebot von uns im Impfzentrum“, so Stening.

