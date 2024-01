18-Jähriger in Gelsenkirchen-Buer grundlos schwer verprügelt

Gelsenkirchen-Buer Junger Mann wurde vor den Augen seiner Freundin durch die Gewalttat dreier Männer schwer verletzt. Polizei: „Angriff nicht zu rechtfertigen.“

Von einem schweren und offensichtlich gänzlich anlasslosen Angriff auf einen 18-jährigen jungen Mann berichtet die Gelsenkirchener Polizei. Die Beamten sprechen gar von einem „niederträchtigen und nicht zu rechtfertigenden Angriff“, wenn sich die Tat so ergeben hat, wie der Geschädigte und ein Zeuge berichten.

Demnach war der 18-Jährige am Mittwochabend, 24. Januar, zusammen mit seiner 17-jährigen Freundin am Busbahnhof in Buer, als sie von einer dreiköpfigen Gruppe zunächst angebettelt worden sein. Nachdem der Geschädigte ein wenig Kleingeld übergeben hatte, sei es zu Provokationen der Gruppe gegen die beiden gekommen. Als sich das Paar entfernen wollte, habe einer der drei auf den 18-Jährigen eingeschlagen und ihn am Boden liegend getreten.

Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Gelsenkirchener und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Später meldete sich eine weitere Person, die Angaben dazu machte, dass sich die Verdächtigen bereits im Vorfeld unterhalten hätten. Dabei hätten sie den Entschluss geäußert, einfach irgendeinen Menschen zu „verkloppen“.

Polizei Gelsenkirchen: „Das wäre niederträchtig und nicht zu rechtfertigen“

Die Polizei betont, dass viele ihrer Einsätze damit zu tun haben, dass Menschen gewalttätig werden. „Meistens gibt es Anlässe wie Streit oder Provokationen, die einen Menschen dazu veranlassen, unrechtmäßig Gewalt anzuwenden. Gewaltanwendungen sind niemals zu rechtfertigen und nie zu akzeptieren. Der oben beschriebene Fall erweckt den Eindruck, dass sich die Tatverdächtigen offensichtlich anlasslos verabredeten, eine unbekannte Person zu verletzen. Das wäre niederträchtig und nicht zu rechtfertigen“, unterstreichen die Beamten.

Die Polizei Gelsenkirchen hofft auf Hinweise zu den Tatverdächtigen, um den Fall aufzuklären. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 17 Jahre alt, dunkle Haare und mindestens 1,70 Meter groß. Zwei trugen dunkle Jacken und hatten Locken, der Hauptverdächtige eine Kappe. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen